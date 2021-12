Thomas Tuchel affirme que Chelsea ne peut pas concourir pour le titre de Premier League alors que Manchester City compte huit points d’avance au sommet

Thomas Tuchel dit qu’il est « stupide » de penser que Chelsea peut concourir pour le titre de Premier League avec ses problèmes actuels.

L’équipe de Tuchel a été stupéfaite par Brighton à Stamford Bridge mercredi soir alors qu’un dernier coup de tête de Danny Welbeck a remporté un match nul 1-1 pour les visiteurs.

Tuchel n’était pas un homme heureux à temps plein

Pendant ce temps, à travers Londres, Manchester City de Pep Guardiola a réalisé une performance loin d’être vintage, mais n’a pas perdu de points en battant Brentford 1-0.

City compte désormais huit points d’avance sur Chelsea, deuxième, les deux équipes ayant disputé 20 matches.

Le résultat contre Brighton n’a pas été le seul coup dur pour Chelsea, car ils ont subi deux blessures en première mi-temps qui ont forcé des remplacements défensifs.

Tuchel avait déjà géré une crise COVID/blessures ces dernières semaines avec plusieurs milieux de terrain et attaquants manquants, mais maintenant Reece James et Andreas Christensen rejoignent Ben Chilwell en tant que défenseurs sur la touche.

Immédiatement après, Tuchel a déclaré à Alex Crook de talkSPORT: «Nous avons lutté, nous avons lutté pour le moment, c’était clair avant.

« Brighton est une équipe forte, ils sont arrivés bien préparés, ils ont peut-être joué moins de matchs que nous et ils semblaient plus vifs et plus physiques.

« Nous avons honnêtement trop [many] des joueurs dont nous ne savons pas ce que nous pouvons exiger à cause du COVID et des blessures. Voilà à quoi ça ressemble.

.

Tuchel a regardé Reece James et Andreas Christensen ajouter à ses blessures

Lorsqu’on lui a demandé si les Bleus pouvaient encore concourir pour le titre lors de sa conférence de presse, Tuchel a répondu : « Comment devrions-nous être dedans ? Nous avons sept cas de Covid. Nous avons cinq ou six joueurs absents pour six semaines ou plus. Comment devrions-nous participer à une course au titre?

« Tous ceux qui ont une équipe complète, tous ceux qui s’entraînent ont le plein pouvoir de passer par cette ligue.

« Nous serions stupides de penser que nous pouvons le faire à partir de Covid et des blessures et simplement jouer, et tout le monde serait stupide de le faire sans 23 joueurs en forme. »

Lorsqu’on lui a demandé si l’intégrité de la Premier League avait été perdue à cause des profils Covid différents de chaque équipe, Tuchel a poursuivi : « C’est la réalité, c’est là que nous en sommes et nous devons nous adapter aux exigences de la situation dans laquelle vous vous trouvez.

« J’ai concouru très fort pour la victoire à Brighton à domicile. Je ne sais pas ce que je peux attendre de mes joueurs en termes de physique, d’intensité ou de minutes. Personne ne le sait plus parce que nous n’avons jamais fait quelque chose comme ça. Nous jouons par essais et erreurs et voyons ce que nous pouvons faire.

« Je protégerai mon équipe. Nous pouvons mieux jouer mais nous avons besoin de toute l’équipe au fil des semaines et des semaines. C’est une blessure aux ischio-jambiers pour Reece James qui est un coup dur, et une blessure au dos pour Andreas Christensen.

.

Le banc de Chelsea a fulminé contre le quatrième officiel au cours de la seconde mi-temps

Sur les blessures, Tuchel a ajouté : « C’était une blessure aux ischio-jambiers [for James] et une blessure au dos pour Christensen.

«Bien sûr, ce sont deux joueurs sortis de la défense au milieu du match, en première mi-temps. C’est horrible. »

Les Blues ont sans doute été les bénéficiaires d’une décision arbitrale controversée en première mi-temps alors qu’Antonio Rudiger aurait pu voir le rouge, mais les supporters locaux avaient des raisons de se sentir mal à l’aise à temps plein.

Christian Pulisic a vu un appel de pénalité rejeté de manière controversée et aucune clarté n’est venue de VAR.

Ensuite, quelques instants avant l’égalisation de Brighton, Mason Mount a dépossédé un défenseur et a tapé dans un filet vide, seulement pour que l’arbitre Mike Dean souffle pour une faute.

« Très intéressant, non ? Qu’ils sifflent avant que la ligne ne soit dépassée », a réagi Tuchel.

« Et puis ils ont [no] possibilité de revoir. J’ai ressenti cette tendance aujourd’hui de la part de l’arbitre, je dois vraiment le dire.

.

Man City a huit points d’avance, mais Tuchel se concentre uniquement sur les problèmes de Chelsea

« Nous avons une pénalité à 100% contre Christian Pulisic – VAR ne la vérifie pas. C’est une faute à 100 %.

« Nous avons une situation 50/50 [with Mount], on n’attend pas [to see] quel en est le résultat et ensuite le vérifier, non, nous sifflons avant que cela ne dépasse la ligne.

« J’ai senti la tendance. Je leur ai dit, mais ils ne l’admettront jamais bien sûr.

Enfin, on a demandé à Tuchel à quel point il serait difficile de combler l’écart de huit points avec Man City et a répondu sans ambages: « Je m’en fiche aujourd’hui. »