Thomas Tuchel pense que Romelu Lukaku est « surjoué » au milieu d’une sécheresse de six matchs pour Chelsea.

Lukaku a rejoint les Blues pour un record de club de 97,5 millions de livres sterling cet été et a frappé le sol en courant à Stamford Bridge.

.

Tuchel a remis en question le nombre de matchs joués par Lukaku et ses autres joueurs de Chelsea

Il a marqué quatre buts lors de ses quatre premiers matchs, mais ils se sont taris depuis lors.

La dernière fois qu’il a marqué pour Chelsea, c’était le 14 septembre, contre le Zenit en Ligue des champions, et c’était il y a six matchs.

Le joueur de 28 ans a déjà joué 13 fois pour le club et le pays cette saison.

Et, s’exprimant avant le choc de la Ligue des champions mercredi contre Malmö à Stamford Bridge, Tuchel a admis qu’il n’était pas satisfait des exigences imposées à son homme vedette.

Le patron des Blues a déclaré : « À mon avis, je sens Romelu surjoué.

.

Lukaku n’a pas marqué pour Chelsea depuis plus d’un mois

«Je pense qu’il a joué trop de compétitions au cours de l’été et maintenant il joue à la Ligue des Nations.

« C’est un athlète fantastique, un gars compétitif et il veut être là-bas et gagner, en creusant profondément. »

Tuchel est allé plus loin en déplorant le nombre de matchs joués par les footballeurs ces jours-ci, en tant que dernier manager à viser le calendrier chargé des matches.

Il a ajouté : « Nous manquons un peu de forme et d’enthousiasme dans le dernier pour cent et l’une des principales raisons est que nous jouons trop. Pas en tant que club mais les joueurs.

« C’est la situation en ce moment. Ce n’est pas nouveau et la prochaine trêve nationale arrive bientôt, cela ne changera pas.

« Nous avons une autre compétition en janvier/février. La Premier League est la ligue la plus difficile au monde, il n’y a pas non plus de honte à avoir un match serré contre Brentford ou un vainqueur tardif contre Southampton.

.

Tuchel a affronté les médias avant le match de Chelsea en Ligue des champions cette semaine

« On manque un peu de fraîcheur, un peu de joie. Nous venons de voyages et de jeux.

« Si vous voyagez à travers les fuseaux horaires, dans un hôtel, vous changez ça, un jour à la maison, voyez la famille puis retournez à l’hôtel, puis à Brentford, puis la Ligue des champions, ça peut être fatiguant. »

