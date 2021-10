Thomas Tuchel appelle les attaquants de Chelsea en disgrâce tels que Kai Havertz, Callum Hudson-Odoi et Hakim Ziyech à renforcer l’absence de Romelu Lukaku et Timo Werner après que la paire se soit blessée contre Malmö

Thomas Tuchel a appelé les attaquants en disgrâce de Chelsea à saisir leur chance après que Romelu Lukaku et Timo Werner aient entravé la victoire 4-0 contre Malmö.

Les Blues ont remporté une victoire dominante, mais ce fut une victoire douce-amère en Ligue des champions alors que ses deux numéros neufs ont été contraints de quitter avant la mi-temps.

GETTY

Havertz et d’autres doivent saisir leur opportunité pour impressionner, a affirmé Tuchel

GETTY

Lukaku a été expulsé dans la première moitié du choc de Malmö

Les buts d’Andreas Christensen, Jorginho (deux fois) et du remplaçant Kai Havertz ont scellé l’égalité.

Tuchel pense que l’Allemand – ainsi que Callum Hudson-Odoi et Hakim Ziyech – ont maintenant l’opportunité de faire leurs preuves.

« Les gars qui ont attendu leur chance doivent intensifier et prouver ce qu’ils peuvent faire », a déclaré Tuchel à BT Sport.

« La course est lancée et les gars qui commenceront contre Norwich lors du prochain match ont notre confiance et nous aurons nos solutions.

GETTY

Werner a également boité avec une blessure aux ischio-jambiers

« Restons positifs. On a gagné des matchs avant sans Timo, on a gagné des matchs avant sans Romelu. Ces choses arrivent.

Lukaku s’est blessé à la cheville en remportant le premier penalty de Chelsea et Werner a également été expulsé en première mi-temps.

Tuchel a ajouté : « Je peux vous dire ce que vous avez vu. Nous avons une torsion de la cheville avec Romelu et une blessure musculaire, des ischio-jambiers avec Timo, ils seront donc absents quelques jours.

«Normalement, nous sommes bien placés en ce qui concerne les blessures. Nous n’avions que Christian Pulisic sorti mais tout le monde nous manque. Nous avons beaucoup de jeux à jouer et de compétitions. Il faut maintenant trouver des solutions. Pas d’excuses. »

Sur la victoire, le manager des Bleus a déclaré : « Nous voulions trois points. Nous les voulions méritées. Et nous avons les deux.

