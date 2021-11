Thomas Tuchel bat Jose Mourinho pour établir un record incroyable alors que Chelsea écrase la Juventus

Thomas Tuchel a établi un nouveau record incroyable alors que Chelsea a écrasé la Juventus (REX/Shutterstock)

Thomas Tuchel a battu Jose Mourinho pour établir un nouveau record anglais de haut vol après la démolition 4-0 de la Juventus par Chelsea en Ligue des champions mardi soir.

Chelsea a envoyé une déclaration d’intention au reste de l’élite européenne alors que les buts de Trevoh Chalobah, Reece James, Callum Hudson-Odoi et Timo Werner ont scellé une performance impressionnante à Stamford Bridge.

Le match a également marqué le 50e de Tuchel à la tête de Chelsea toutes compétitions confondues et les détenteurs de la Ligue des champions ne montrent aucun signe de relâchement sous l’Allemand.

Sur ces 50 matchs avec Tuchel en charge, Chelsea a enregistré 32 victoires et a gardé 31 feuilles blanches.

Mais avec seulement 24 buts encaissés, Tuchel a dépassé Mourinho pour établir une nouvelle référence pour le meilleur record défensif de tous les managers de l’histoire de l’élite anglaise.

Mourinho avait auparavant détenu le record avec son premier passage à la tête de Chelsea à partir de 2004, alors que son équipe avait encaissé 27 buts lors de ses 50 premiers matchs.

Thomas Tuchel a guidé Chelsea vers 32 victoires lors de ses 50 premiers matchs (.)

Interrogé sur le nouveau record qu’il a établi, Tuchel a déclaré après la victoire de Chelsea sur la Juventus : » C’est mon 50e match aujourd’hui en tant que manager de Chelsea ? Bien bien.

« Ce n’est pas écrit sur le bureau du manager, » la défensive est ce qui compte « , ça fait juste partie du jeu et c’est une énorme partie du jeu.

« Parfois, défendre est la meilleure défense pour prendre le contrôle des matchs, pour nous protéger des contre-attaques, c’est ce que nous faisons très bien.

BUTS ENCASES APRES 50 MATCHS

Thomas Tuchel | Chelsea | 24 buts

José Mourinho | Chelsea (2004) | 27 buts

Bourse Avram | Chelsea | 32 buts

Joe Fagan | Liverpool | 34 buts

Ron Atkinson | Man Utd | 37 buts

«Je pense que nous sommes très conscients et que nous faisons le travail ingrat, invisible, très, très discipliné, et nous nous protégeons contre les contre-attaques, et lorsque nous devons défendre, nous creusons et défendons vraiment.

« Et avec un peu de chance et un bon gardien, c’est possible. »

