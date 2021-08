Thomas Tuchel “change d’avis” sur l’objectif de Chelsea, en désaccord avec Marina Granovskaia

Le directeur du club de l’ouest de Londres veut faire avancer l’accord (Photos: .)

Thomas Tuchel ne souhaite plus conclure d’accord pour le défenseur de Séville Jules Kounde, mais la hiérarchie de Chelsea a l’intention de poursuivre les négociations indépendamment des souhaits du manager, selon les informations.

L’entraîneur allemand avait identifié un nouvel attaquant et un défenseur central comme les deux domaines clés qu’il souhaitait renforcer pendant la fenêtre estivale, le club fracassant son record de transfert pour signer Romelu Lukaku dans le cadre d’un contrat de 97,5 millions de livres sterling pour cocher l’une de ces cases.

Chelsea devait intensifier ses efforts pour faire venir un nouveau défenseur – avec Kounde leur premier choix – avant la fermeture de la fenêtre, mais Tuchel semble avoir repensé.



Tuchel n’est plus convaincu que Chelsea a besoin de Kounde (Photo: .)

Le patron de Chelsea a été énormément impressionné par le jeune Trevoh Chalobah pendant la pré-saison, le faisant démarrer en Super Coupe contre Villarreal et contre Crystal Palace, et veut qu’il fasse partie de l’équipe première.

Selon AS, l’émergence de Chalobah couplée à l’abondance de défenseurs centraux de Chelsea a vu Tuchel “changer d’avis” sur la nécessité de signer Kounde.

Avec Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Rudiger et Kurt Zouma déjà au club, et Reece James et Cesar Azpilicueta capables de jouer également au poste de défenseur central, les détenteurs de la Ligue des champions sont surchargés d’options défensives.

Plus : Chelsea FC



Mais AS affirme que la directrice de Chelsea, Marina Granovskaia, veut malgré tout faire avancer l’accord, Kounde étant considéré comme une perspective exceptionnelle, alors qu’ils pourraient ne plus jamais avoir de course libre contre le Français avec le Real Madrid et Barcelone confrontés à des restrictions financières cet été. .

Tuchel, cependant, a déjà parlé de la nécessité de protéger l’équilibre de son équipe et il pourrait se retrouver avec beaucoup de défenseurs mécontents et sous-utilisés si Koundé arrive.



L’émergence de Chalobah a annulé le besoin de Chelsea d’un nouveau défenseur (Photo: .)

Zouma pourrait encore quitter Stamford Bridge pour ouvrir une place dans l’équipe, mais il a rejeté un déménagement à West Ham qui n’a pas pu répondre à ses exigences salariales et il y a de nombreux clubs qui peuvent se permettre son salaire.

On pense également que Tuchel favoriserait la signature d’un nouveau milieu de terrain central par rapport à un défenseur central, Chelsea n’ayant que trois joueurs seniors reconnus à ce poste: Jorginho, N’Golo Kante et Mateo Kovacic.

Saul Niguez de l’Atletico Madrid est une option, l’Espagnol ayant été proposé aux Bleus et à plusieurs autres clubs de Premier League, tandis que le jeune milieu défensif de Monaco Aurélien Tchouameni est également sur le radar de Chelsea.

PLUS : Romelu Lukaku envoie un message à Trevoh Chalobah sur l’avenir de Chelsea et fait l’éloge de l’équipe “ridicule”

PLUS : Thomas Tuchel confirme la décision de Trevoh Chalobah et fait allusion au changement de position de Chelsea

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram





window.fbApi = (fonction () {

var fbApiInit = false; var en attentePrêt = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = waitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { en attente de Prêt.push(cb); } } ; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; } ; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai; notifierQ(); } ; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="scénario", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.async = vrai; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {une fois : vrai}); } })(); Lien source

Le poste Thomas Tuchel “change d’avis” sur l’objectif de Chelsea, en désaccord avec Marina Granovskaia est apparu en premier sur ..