Thomas Tuchel compare West Ham à l’Atletico Madrid alors que Chelsea produit un affichage granuleux pour se rapprocher de la Ligue des champions

Thomas Tuchel a comparé West Ham United à l’Atletico Madrid en faisant l’éloge de son équipe de Chelsea après leur victoire 1-0 dans l’est de Londres.

Un but rare de Timo Werner, seulement son deuxième en championnat depuis novembre, a vu les Bleus s’écarter de trois points de leurs hôtes classés cinquième.

Ce n’était pas du tout des trucs de Super League de la part de Thomas Tuchel, mais ils ont fait le travail avant une véritable confrontation européenne contre le Real Madrid mardi soir.

West Ham, qui a débuté derrière Chelsea à la différence de buts, avait toutes les raisons d’être offensé lors de la ligue séparatiste proposée, étant donné qu’ils étaient au-dessus de quatre des six clubs impliqués lors de son annonce.

Ils se sentaient à nouveau durs quand une décision tardive du VAR a vu le défenseur Fabian Balbuena montrer l’un des cartons rouges les plus ridicules de la saison.

Néanmoins, une rencontre favorable signifie que nous n’avons peut-être pas vu le dernier des garçons de David Moyes dans le mélange de la Ligue des champions.

Timo Werner a frappé juste avant la mi-temps pour sceller trois points pour Chelsea

Chelsea, qui a déjà vu l’Atletico dans la compétition de cette saison, a certainement dû travailler pour la victoire et Tuchel a noté des similitudes entre Moyes et Diego Simeone.

“Honnêtement, cela m’a rappelé l’Atletico lorsque nous avons joué à l’Atletico”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

«Très difficile à jouer, vous pouvez gagner la possession du ballon, oui, mais les blesser vraiment avec la possession du ballon est difficile.

«Vous devez vraiment gagner vos chances, vous devez être très intelligent.

Chelsea a éliminé l’Atletico Madrid de la Ligue des champions plus tôt cette saison

«Au niveau le plus bas des erreurs cruciales au milieu de terrain, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des erreurs faciles.

«Il faut être très patient et en même temps être très agressif. Nous avons donc eu un bon mélange entre les passes et les contre-pressions et après les pertes de balles, nous avons été courageux en fermant les espaces pour fermer les contre-attaques.

«C’était la clé et cela m’a rappelé un peu les jeux de l’Atletico parce qu’il y a beaucoup de qualité et, vous l’avez vu, une fois que vous perdez un peu d’intensité ou de distance, ils ont la qualité individuelle et la qualité physique pour vous blesser.