Thomas Tuchel défend Saúl Ñíguez des critiques

22/12/2021 à 19:21 CET

Artur Lopez

L’aventure de Saúl Ñíguez en Premier League ressemble plus à un cauchemar qu’à une expérience fructueuse. Le milieu de terrain espagnol, prêté à Chelsea par l’Atlético de Madrid, n’en finit pas de cailler. Même la défaite par Covid de Mateo Kovacic n’a pas offert plus d’opportunités au joueur polyvalent, qui n’a pas brillé dans les occasions où Thomas Tuchel lui a fait confiance. Cependant, le L’entraîneur allemand a défendu son footballeur après une autre performance malheureuse au égalité contre Everton.

Saúl a à peine participé pendant une demi-heure contre Wolverhampton, et la moitié contre Everton, mais cela a suffi à le placer dans l’œil du cyclone. Les fans de l’actuel champion d’Europe s’impatientent après les dernières crevaisons de la Premier, qui ils éloignent les « bleus » de six points du leader, Manchester City.

Cependant, devant le ‘toffee’, Thomas Tuchel a excusé son joueur du match nul au vu des multiples rôles qu’il a joués : « Saúl a-t-il des problèmes ? Oui. Est-il le premier joueur à avoir des problèmes en Premier ministre ? Non, et non ce sera la dernière.Nous protégeons nos joueurs aujourd’hui et toujours. Contre Everton, il a joué à six, neuf et ailier. Est-ce juste pour lui ? Non, ce n’est pas le cas. Mettez-le dans son contexte « , le manager de Chelsea a défendu l’Espagnol.

Tuchel s’est également montré particulièrement critique sur la toxicité des réseaux sociaux, qui a utilisé Saúl comme bouc émissaire : « Des réactions comme celles-ci sont les raisons pour lesquelles je ne suis pas impliqué dans les réseaux sociaux. J’espère seulement que Saul ne le lira pas. Il sait ce qu’il doit améliorer et il fait tout. Nous essayons de trouver la meilleure version de lui. »

La décision de céder à Conor Gallagher

Les cinq matches de championnat d’Angleterre que Saúl a disputés contrastent avec la participation exceptionnelle de deux footballeurs prêtés par les « bleus » dans leurs équipes respectives. Billy Gilmour, 20 ans, a dix départs à son actif et une passe décisive. En tant, Conor Gallagher Il est devenu l’un des piliers de Crystal Palace et une grande révélation du Premier ministre alors qu’il n’avait que 21 ans. Le milieu de terrain a marqué six buts et a délivré trois passes décisives en seize matchs disputés en tant que titulaire.

Il faut parler de Conor Gallagher 💎 Le grand but qui a clôturé la victoire de Crystal Palace contre Everton 🤩 # PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/XIzT08MwTd – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 12 décembre 2021

Interrogé sur la décision de les transférer, Tuchel ne regrette rien : « Conor était le quatrième homme de la rotation. Et l’opportunité s’est présentée où il a pu voir plus de minutes à Crystal Palace. Conor serait-il le même s’il était resté ? Evidemment non, car la situation aurait été différente. Peut-être que je n’aurais joué qu’une fois par semaine si Kovacic n’était pas sorti. Vous ne pouvez pas reculer devant ces décisions. »

En tout cas, cela semble une utopie pour Chelsea d’exercer l’option d’achat sur Saúl Ñíguez, estimée à environ 40 millions d’euros. La situation devrait changer diamétralement pour qu’il ne revienne pas à l’Atlético de Madrid.