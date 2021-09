Thomas Tuchel déplore les tactiques de la Juventus après une “étrange” défaite à Chelsea

Thomas Tuchel n’arrivait pas à comprendre pourquoi son équipe de Chelsea s’était inclinée 1-0 contre la Juventus en Ligue des champions mercredi, mais il a pointé du doigt les hôtes.

Le résultat signifie deux défaites consécutives pour Chelsea pour la deuxième fois seulement sous Tuchel, après la défaite du week-end contre Man City, champion de Premier League.

Federico Chiesa a donné une avance de 1-0 à la Juventus à seulement 11 secondes de la deuxième mi-temps.

L’attaquant italien a propulsé le ballon dans le toit du filet, étourdissant un Chelsea lent après le redémarrage. Et malgré 73% de possession, les Bleus n’ont pas réussi à égaliser à Turin. En fait, ils n’ont réussi qu’un seul tir cadré.

« Nous n’étions pas assez libres aujourd’hui, je ne sais pas pourquoi. Nous avons été un peu lents mentalement dans notre prise de décision. Je ne sais pas pourquoi. C’est étrange à analyser pour nous », Tuchel a déclaré à BT Sport.

«Je pense que nous avons commencé pas assez fort. Les 12 à 15 premières minutes, nous aurions pu leur faire beaucoup plus de mal. Il y avait tellement d’espace pour les balles dangereuses dans la boîte et poser plus de questions.

«Nous avons eu du mal à créer notre propre rythme et intensité parce qu’ils étaient si profonds et passifs. L’équipe manquait de points. Nous étions si bons à l’entraînement hier et pas assez bons ce soir.

Le patron des Blues, s’exprimant plus tard lors de la conférence de presse, a expliqué avoir utilisé les cinq sous-marins et a insisté sur le fait qu’il n’y avait “pas de gueule de bois” de la défaite de City.

« Nous voulions un impact. Nous avions cinq sous-marins et voulions les utiliser. Je voulais donner des jambes fraîches et une nouvelle énergie », a déclaré l’Allemand.

« Il n’y a pas eu de gueule de bois du week-end. Nous avons eu deux bonnes sessions hier, nous avions l’air fougueux et affamés et prêts à rebondir. C’est très difficile d’avoir un rythme élevé contre une équipe qui défend si profondément.

« Nous aurions pu mener 1-0, mais c’était le problème. Man City a marqué sur un coup franc avec un tir dévié et cela arrive parfois avec une équipe qui défend si profondément. On peut faire mieux dans les 20 dernières minutes, on manquait de points et on essayait de trouver notre rythme.

Bloc profond

« C’est un problème de tir. Si vous jouez contre un bloc profond comme aujourd’hui. Nous avons trouvé les espaces, ce n’était pas facile. Nous manquions davantage de l’agressivité que nous avions à l’entraînement hier. J’avais le sentiment que si c’était une décision 50-50, alors nous jouions en toute sécurité.

Commentant le but juste après la mi-temps, Tuchel a déclaré : « Déçus, nous l’avons tous été. C’était un match difficile auquel nous nous attendions et ce n’est jamais facile de marquer contre des équipes comme la Juventus.

« Il faut être patient, jouer avec zéro erreur. Vous devez être intelligent, avoir un rythme élevé et prendre des décisions.

«Je nous sentais hier totalement affûtés et prêts, aujourd’hui ce n’était pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi.

