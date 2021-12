Thomas Tuchel distingue la star de Chelsea pour ses éloges après la victoire de Brentford

Thomas Tuche remercie Kepa Arrizabalaga après avoir gardé sa cage inviolée contre Brentford (Photo : Catherine Ivill/.)

Thomas Tuchel se dit « super impressionné » par la performance de Kepa Arrizabalaga lors de la victoire 2-0 de Chelsea sur Brentford.

Un but contre son camp de Pontus Jansson et un penalty de Jorginho ont suffi pour que les Bleus prennent rendez-vous avec leurs rivaux Tottenham en demi-finale de la Coupe Carabao.

Chelsea a marqué les deux buts dans les 10 dernières minutes du match et Brentford a tenu bon tout au long.

L’issue du match aurait peut-être été différente sans une série d’arrêts importants d’Arrizabalaga dans les buts lors de ce qui n’était que sa sixième apparition toutes compétitions confondues cette saison.

« Je suis super impressionné et très content de Kepa », a déclaré Tuchel.

» Ce n’est plus une surprise parce qu’il est dans cet état d’esprit en tant que personne et personnage et sportif où il livre parce qu’il fait ce qu’il fait le mieux et c’est ce qu’il montre chaque jour à l’entraînement et c’est pourquoi il obtient les récompenses.

«Je suis presque sûr que c’est la raison pour laquelle il a ce genre de performances. Super heureux. Nous avons besoin de lui sous cette forme.

Kepa Arrizabalaga a effectué plusieurs arrêts importants pour nier Brentford (Photo : Alex Pantling/.)

« Le gardien de but est un groupe solide et Kepa en est une très grande partie et cela a été un facteur important et en particulier en première mi-temps. »

L’Espagnol a disputé les trois tours de la Coupe EFL jusqu’à présent avec le tireur régulier du club n°1 Edouard Mendy Tuchel pour les matches de championnat.

Ce n’est pas la première fois que Tuchel félicite le joueur de 27 ans pour son professionnalisme, l’ayant distingué après son premier départ en Ligue des champions ce trimestre lors du match nul 3-3 avec le Zenit St Petersburg avec Mendy reposé.

« Il pousse toujours, c’est la bonne chose », a déclaré le patron de Chelsea.

«C’est vraiment un exemple d’esprit sportif, je n’ai que des éloges pour lui.

« Il a fait tout ce qu’il est capable de faire pour produire une performance comme celle-ci, tous les jours il est dans un état d’esprit incroyable. »



