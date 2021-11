Chelsea attendra jusqu’en janvier pour décider de l’avenir de Billy Gilmour car il ne parvient pas à obtenir des minutes avec les lutteurs de Premier League Norwich City.

En attendant, le patron des Blues, Thomas Tuchel, a dit à la starlette de « tenir bon ».

Gilmour a joué pour l’équipe nationale d’Écosse lors des éliminatoires de la Coupe du monde de l’UEFA 2022, mais a du mal pour les matchs à Norwich

Après une saison d’utilisation périodique sous Thomas Tuchel lors de la dernière campagne, Gilmour souhaitait avoir la chance de jouer au football en équipe première ailleurs pour poursuivre son développement.

Un transfert de prêt à Norwich, nouvellement promu, semblait à l’origine parfaitement adapté à Gilmour.

Cependant, les Canaries n’ont récolté que deux points jusqu’à présent et ont subi plusieurs lourdes défaites, notamment une défaite 7-0 contre le club parent de Gilmour.

Et le pire de tout pour le jeune Ecossais, l’actuel entraîneur Daniel Farke l’a laissé sur le banc depuis septembre.

Gilmour a joué pour la dernière fois pour les Canaries en septembre lors de la défaite 3-1 contre Watford

Mais malgré le mouvement de prêt qui ne fonctionne actuellement pas tout à fait comme il était envisagé de fonctionner pour toutes les parties, Tuchel a expliqué que retirer Gilmour de son prêt n’est pas la priorité pour le moment.

Il a déclaré: «Nous prendrons la décision en janvier lorsqu’une décision devra être prise et pas maintenant.

« Les choses étaient claires lorsque nous avons décidé ensemble qu’il recherchait plus de minutes et plus de temps de jeu dans un autre club, le défi était clair, qu’il devait se frayer un chemin et c’est là qu’il en est en ce moment.

« Les choses ne se passent pas comme il le souhaite peut-être, ou comme nous le souhaitons tous, mais ce n’est pas le moment maintenant de donner des solutions et d’annuler tout le projet.

« Parfois, ces semaines et ces mois arrivent où la situation semble bloquée ou semble ne pas aller dans le bon sens, il faut s’accrocher ».

Hudson-Odoi a commencé quatre fois pour les leaders de la ligue cette campagne après avoir craint pour son avenir

Callum Hudson-Odoi pourrait bien être le parfait point de référence pour Gilmour.

Le milieu de terrain offensif avait lutté pendant des minutes à Stamford Bridge et était lié à un transfert estival, mais joue désormais un rôle clé pour les Blues.

Tuchel a ajouté : « Il pensait qu’il pourrait être difficile d’obtenir des minutes et que cela pourrait être plus facile dans un autre club, mais vous ne pouvez jamais en être trop sûr.

« Nous lui avons dit que nous comptions sur lui et qu’il devait accepter son rôle. Il peut progresser dans ce rôle et ce club ».