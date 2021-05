Thomas Tuchel doit apprendre, Alisson le héros de Liverpool, les plans de transfert d’Arsenal

Ah, les affaires de fin de saison.

Man City a finalement trébuché sur la ligne de Premier League grâce aux réserves de Manchester United qui n’étaient pas vraiment à la hauteur.

City est à la maison et dans la course au titre

Leicester City a fait pleurer Gary Lineker en entaillant la FA Cup de Chelsea grâce à un coup de foudre Youri Tielemens.

Fulham a rejoint West Brom et Sheffield United comme condamnés à fond au championnat de football la saison prochaine.

Liverpool peut toujours, d’une manière ou d’une autre, trouver un moyen d’accéder aux places de la Ligue des champions. Les sept derniers jours de Leicester seront-ils suffisants pour les mener à bien jusqu’à la fin de la saison, ce qui signifie que l’un de Thomas Tuchel et Jurgen Klopp ne fera pas partie de l’élite européenne la prochaine fois?

À moins, bien sûr, que Tuchel apprenne à remporter une finale de coupe et lève le trophée de la Ligue des champions devant Pep Guardiola dans une quinzaine de jours.

Tuchel a quelques semaines devant lui

Ayant vu leurs rêves de Ligue des champions s’estomper et, presque, mourir, West Ham peut-il suffisamment faire éclater sa bulle pour éviter à la fois la Ligue Europa et la Conférence Europa et, par conséquent, éviter une bataille de relégation la saison prochaine?

Et qu’en est-il de Tottenham? Leur nouveau gaffer préférera-t-il une saison non européenne ou une escapade dans un concert totalement inutile pour lancer son règne? Et qui sera-t-il réellement?

Comme mentionné, City a été couronné champion en raison de la défaite d’Ole Gunnar Solskjaer contre Leicester mardi.

Reposer l’équipe avait beaucoup de sens, étant donné qu’ils voulaient battre Liverpool jeudi, mais bon, les meilleurs plans et tout ça.

Les hommes de Solskjaer ont perdu leurs deux derniers matches en Premier League

Guardiola a offert à sa famille de footballeurs de la danse, de la bière et ensuite, le meilleur – de la pizza – pour célébrer la reconquête de ce qui était la leur.

Ils se sont ensuite rendus à St James ‘Park pour participer à un classique de la Premier League, battant le manager du mois Steve Bruce à Newcastle 4-3 avec un petit tour du chapeau effronté de Ferran Torres.

Les aigus de Torres convainquent-ils encore plus Pep qu’il peut jouer comme un neuf? Cela signifie qu’il n’a pas vraiment d’importance que le Borussia Dortmund atteigne le sommet du Borussia Dortmund avec ses affirmations qu’Erling Haaland ne va nulle part cet été? Cela ne plaira pas à Noel Gallagher.

Haaland est prêt pour une saga estivale

Félicitations massives à Leicester City qui, contre toute attente, a battu Chelsea 1-0 à Wembley devant 22000 vrais fans de football.

Chelsea était complètement édenté pour le deuxième match consécutif, ayant réussi à perdre contre Arsenal 1-0 au cours de la semaine, mais n’enlève rien à la classe montrée par l’équipe de Brendan Rodgers.

Le gagnant était un objectif digne d’une finale de coupe – Tielemens le ramassant et le martelant absolument devant Kepa dans le but.

Naturellement, comme ils le souhaitent, les fans de Chelsea ont parlé de conspiration en oubliant qu’Ayoze Perez ne le faisait pas selon les lois du jeu et que Ben Chilwell, aussi dur que cela puisse paraître, était en fait hors-jeu dans la préparation de cela. très fin non-égaliseur.

Kasper Schmeichel, un homme avec des bottes importantes à remplir, était un héros aux côtés du jeune Wesley Fofana qui a organisé la défense avec brio – remarquez, à la réflexion, il n’avait vraiment qu’à marquer Timo Werner.

Compte tenu du but dont il était responsable contre Arsenal et de son désintérêt total pour la fermeture de Tielemans à Wembley, l’accord d’échange proposé de voir Jorginho se rendre à Barcelone en échange de Pjanic pourrait attirer l’attention de Tuchel. Il préfère cependant avoir Marco Veratti.

Leicester a soulevé la FA Cup pour la première fois de son histoire

Liverpool a gardé sa chance extérieure de prendre la quatrième place en vie avec la dernière touche du match aux Hawthorns.

Alisson, après une année difficile, est devenu le premier joueur de Premier League à marquer dans des fonds tracky – quelque chose qui hantera désormais Gabor Kiraly pour toujours.

Sam Allardyce a peut-être vu son fier record de ne jamais être relégué partir en fumée, mais il aura toujours ce point contre à Anfield, non?

Hal Robson-Kanu, une fusion de deux de mes footballeurs préférés de tous les temps, pourrait d’ailleurs se demander pourquoi personne ne l’a laissé commencer un match depuis 2017 après son arrivée mortelle pour donner l’avantage à Albion. Mohamed Salah a égalisé, mais tout était à propos d’Alisson et de son bonce.

Alisson était le héros improbable de Liverpool

Le match de Tottenham contre les Wolves était considéré comme une audition pour Nuno Espirito Santo aux yeux de certaines personnes. Son équipe a fait la chose éminemment sensée dans ce cas et a perdu 2-0, Harry Kane dans les buts à nouveau, évidemment.

Quelle chance pour Daniel Levy de paniquer cet été et de donner le poste à Ryan Mason?

Kane a marqué lors de la victoire contre les Wolves alors qu’il cherche à remporter le Soulier d’Or

L’oncle Roy Hodgson étant susceptible d’annoncer son départ de Crystal Palace la semaine prochaine, il pourra revenir sur leur victoire 3-2 contre Aston Villa comme l’une de leurs meilleures performances offensives pendant son séjour là-bas.

Christian Benteke ressemblait à l’attaquant Tim Sherwood estime qu’il avait eu une mélodie, Wilf Zaha et Andros Townsend se sont déchaînés, puis il y avait Eberechi Eze – un joueur qui obtiendra certainement quelques six premiers appels téléphoniques cet été.

Jack Grealish était de retour et marquait sa 101e faute contre lui dans les 2,6 secondes suivant son arrivée sur le terrain.

Crystal Palace a passé un bon après-midi contre Aston Villa

Burnley a été confirmé comme sûr plus tôt dans la semaine et leur performance contre une Leeds effrénée suggérerait qu’ils auraient peut-être apprécié un peu trop de danse, de vraie bière et de pot chaud dans les prochains jours.

Southampton et Fulham ont tous deux réalisé des performances qui résumaient un peu leurs saisons respectives.

Les Saints, plutôt bons quand tout est réuni (voir aussi leur victoire 3-1 contre Palace plus tôt dans la semaine). Même Theo Walcott est venu. Fulham, assez bon pour les sorts qui, comme nous le savons tous, ne suffisent pas vraiment pour rester dans la ligue.

Sheffield United a dépensé plus de 20 millions de livres sterling pour un jeune attaquant censé marquer les buts qui les ont maintenus en Premier League cette saison.

Dimanche soir, un jeune attaquant a marqué son premier but pour le club en battant Everton (à Goodison Park, évidemment) 1-0.

Daniel Jebbison, et non Rhian Brewster, a ouvert son compte de club à seulement 17 ans, ce qui signifie qu’il est désormais lié à tous les grands clubs du pays. Everton? Eh bien, ils sont juste Everton eux-mêmes à la huitième place maintenant.

.

Everton a la sixième pire forme à domicile de la Premier League cette saison

C’est tout le monde à Arsenal cet été (à part le manager, apparemment) comme Hector Bellerin, David Luiz, Bernd Leno, Ainsley Maitland-Niles (à United, vraiment? Sûrement pas), Granit Xhaka et bien d’autres étant dirigés vers la sortie.

Cela signifie généralement que certains joueurs sont ciblés – et Arsenal est lié au jeune milieu de terrain central le plus chaud d’Europe en France, Eduardo Camavinga.

Juste la petite question de voir le Paris Saint-Germain, la Juventus, le Bayern Munich, le Real Madrid et Barcelone pour obtenir cet accord sur la ligne.

Il est plus probable que Ryan Bertrand les rejoindra gratuitement – soyez toujours ceux qui battent le cœur d’Arsenal.