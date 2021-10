Thomas Tuchel donne son verdict sur les performances de Malang Sarr et Trevoh Chalobah contre Brentford

Chalobah et Sarr ont tous deux impressionné contre Brentford (Photo: .)

Thomas Tuchel a salué les performances des jeunes défenseurs Malang Sarr et Trevoh Chalobah après la victoire sur Brentford.

La frappe de Ben Chilwell en première mi-temps a fait la différence samedi soir, mais Chelsea a été contraint de s’accrocher dans le dernier tiers du match alors que les Bees ont poussé fort pour égaliser.

Edouard Mendy était l’homme du match de Chelsea, réalisant une série de superbes arrêts pour tenir les hôtes à distance.

Mais Sarr et Chalobah, évoluant dans les trois derniers aux côtés d’Andreas Christensen, ont également joué leur rôle en gardant une cage inviolée.

Sarr a été une inclusion surprise dans le onze de départ, repêché pour ses débuts en Premier League avec Antonio Rudiger et Thiago Silva tous deux indisponibles.

Tuchel impressionné par ce qu’il a vu des jeunes (Photo: .)

Tuchel a admis que Chelsea s’était peut-être retrouvé sous moins de pression avec certains de leurs défenseurs les plus expérimentés dans l’équipe, mais était toujours impressionné par les performances du jeune duo, insistant sur le fait qu’ils avaient désormais une expérience vitale en Premier League à leur actif.

Il a déclaré à Sky Sports: « Dans ces moments, cela aide si nous avons Toni [Rudiger] et Thiago avec leur expérience pour rester calme, pour remporter des défis décisifs, pour calmer le jeu, ou avec Thiago avec sa compréhension de la première touche pour échapper à la pression et peut-être créer des contre-attaques et en marquer une deuxième.

«Mais nous ne voulons pas parler de gars qui ne sont pas ici.

«Nous faisons confiance aux gars qui ont joué, ils sont jeunes et ils en avaient besoin.

« Sinon, si vous ne jouez pas, vous ne pouvez pas acquérir d’expérience.

« Ils ont très, très bien fait et au cours des 25 dernières minutes, nous devons parler de ce que nous pouvons faire de mieux et il y a toujours de la place pour s’améliorer. »

La victoire ramène Chelsea au sommet de la Premier League, un point devant Liverpool.



