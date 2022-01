Thomas Tuchel envisage une punition drastique de Chelsea pour Romelu Lukaku avant l’épreuve de force de Liverpool

Thomas Tuchel envisagerait de punir Romelu Lukaku pour son interview révélatrice cette semaine en abandonnant l’attaquant pour la confrontation à domicile de Chelsea avec Liverpool dimanche.

L’attaquant belge transpire sur sa place dans l’alignement après avoir mis Tuchel en colère en rendant public ses frustrations face à la vie à Stamford Bridge. Il a même admis qu’il aimerait un jour revenir dans l’ancien club de l’Inter Milan.

Il y a eu des rapports qui Lukaku pourrait être complètement retiré de l’équipe pour affronter les hommes de Jurgen Klopp.

Tuchel est compris comme « livide » après que des commentaires aient été diffusés dans une interview non autorisée avec Sky Italia jeudi soir. En effet, l’Allemand a déjà parlé au joueur mais pourrait aller plus loin.

L’interview aurait eu lieu il y a trois semaines, avec l’intention de Lukaku d’aider à construire des ponts avec les fans de l’Inter après sa sortie l’été dernier, comme le rapporte The Guardian.

Cependant, cela a fini par se retourner contre lui de manière spectaculaire, le joueur de 28 ans mettant plutôt en colère ses employeurs actuels.

Laisser tomber Lukaku, un gros pari

Si Tuchel décidait de laisser tomber Lukaku, ce serait considéré comme un pari énorme. Liverpool est actuellement à un point de Chelsea à la troisième place, tandis que les Bleus sont désormais à 11 points du leader Manchester City.

L’équipe de Stamford Bridge n’a également remporté qu’une seule de ses quatre dernières sorties en championnat. Cependant, Tuchel blâme les perturbations dans son équipe en raison de blessures et de Covid pour leurs difficultés actuelles.

Ben Chilwell, Thiago Silva, N’Golo Kante, Jorginho et Ruben Loftus-Cheek ont ​​été blessés ces dernières semaines. Pendant ce temps, Timo Werner, Kai Havertz et Mateo Kovacic n’ont pas été disponibles pour la sélection après avoir été testés positifs pour Covid.

Reece James a également subi une blessure aux ischio-jambiers lors du match nul avec Brighton et manquera le match contre Liverpool. Et un autre défenseur, Andreas Christensen, souffre de maux de dos et est également incertain.

Avec autant de problèmes de sélection, laisser tomber complètement Lukaku pourrait se retourner contre Tuchel de manière importante. Cela laisse sa décision pour le match de dimanche comme potentiellement cruciale pour la saison de Chelsea.

Chelsea a donné un coup de pouce à Rudiger

Pendant ce temps, le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a reçu un coup de pouce majeur après que le Real Madrid aurait refroidi son intérêt pour Antonio Rudiger.

Le défenseur central est en fin de contrat en juin et peut régler un accord de pré-contrat avec un autre club ce mois-ci. L’équipe de Carlo Ancelotti est sur sa piste depuis un certain temps maintenant.

À tel point que Chelsea a cherché des remplaçants potentiels pour Rudiger. Presnel Kimpembe du PSG et Matthijs de Ligt de la Juventus sont deux options.

Tous les signes pointent vers l’Espagne pour le joueur de 28 ans, bien que ce ne soit peut-être plus le cas.

Goal, qui cite des informations en provenance d’Espagne, fait le point sur l’avenir de l’Allemand. Ils affirment que l’agent de Rudiger a été en contact avec des responsables madrilènes.

Cependant, Los Blancos ont été rebutés par les énormes exigences salariales du joueur. Il veut également une signature monumentale sur le bonus, selon le rapport, faisant que Madrid « se sente utilisé ».

Madrid ne veut pas répondre à ses demandes, ce qui pourrait les voir se retirer de la course aux transferts.

Ils donneront plutôt la priorité à un nouveau contrat pour Eder Militao. Le défenseur brésilien se verra proposer un contrat à long terme d’une valeur de 8,5 millions d’euros chaque année.

La nouvelle est susceptible de mettre Chelsea aux commandes alors qu’ils visent à attacher Rudiger. Les rapports prétendent qu’il veut un nouveau défi, mais Madrid se distanciant des procédures donne à Tuchel un énorme coup de pouce.

