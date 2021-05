Thomas Tuchel est “ Frank Lampard sans le plaisir ” alors que la tactique du patron de Chelsea est critiquée après la défaite en FA Cup

Adrian Durham a démenti les affirmations selon lesquelles Thomas Tuchel a été “ brillant ” à Chelsea à la suite de leur défaite finale de la FA Cup contre Leicester samedi.

Les Blues ont succombé à une défaite 1-0 à Wembley alors que la frappe merveilleuse de Youri Tieleman s’est avérée être la différence entre les deux équipes.

Les hommes de Tuchel ont été ramenés sur terre lors des derniers matchs

Tuchel a conduit Chelsea de la neuvième à la quatrième place depuis qu’il a succédé à Frank Lampard en janvier et les a également menés à la finale de la Ligue des champions, mais Durham a qualifié le patron des Blues de “ Frank Lampard sans le plaisir ” alors qu’il critiquait sa tactique après la finale de la coupe. défaite.

«Timo Werner était lui-même inutile. Je n’ai pas compris la sélection de l’équipe. ” Durham a dit à Drive.

«Alonso, que fait-il sur le terrain? Kepa, que fait-il dans le but? Mendy sauve ça [Tielemans] tourné en passant.

«Ce qu’il faisait avec Reece James et Azpilicueta, je ne le saurai jamais. Ziyech était le héros de la demi-finale mais cela ne veut pas dire qu’il doit jouer en finale.

Chelsea est tombé à une défaite à Wembley et la sélection de l’équipe de Tuchel a été critiquée

«A-t-il même regardé la finale l’année dernière? Pulisic le gagnait pour Chelsea avant de se blesser. C’était très étrange de la part de Tuchel.

«J’ai vu un article aujourd’hui disant que Tuchel a été brillant à Chelsea, n’est-ce pas?

«En ce qui concerne le resserrement, il les aurait peut-être améliorés, mais a-t-il été brillant? Je ne pense pas.

Il a ajouté: «Il n’a pas trié ses gardiens et à l’avant leur très gaspillage.

«Il a écarté Abraham qui n’était même pas sur le banc. Au milieu de terrain, Youri Tielemans les a dirigés en lambeaux tandis que Kante était anonyme.

«Thiago Silva était en train de rire avec les joueurs d’Arsenal la semaine dernière après la défaite et il a tourné le dos au but de Leicester. Il y a beaucoup de problèmes avec Tuchel et il ne l’a pas corrigé.

«Sa sélection d’équipe était pure arrogance et arrogance limpide. En ce moment, il est juste Frank Lampard sans le plaisir.