Thomas Tuchel est parti «en colère» alors que l’équipe de Chelsea touchée par Covid perd plus de points clés contre les Wolves sans Romelu Lukaku et Timo Werner

Une équipe de Chelsea en proie à COVID a vu sa charge de titre prendre un autre coup dur alors qu’elle était tenue à un match nul 0-0 à Molineux par les Wolves.

Thomas Tuchel a été contraint de s’aligner sans attaquant reconnu, et seulement six remplaçants alors que la Premier League a refusé une demande de report du match.

Chelsea s’est retrouvé sans menace à l’avance et les loups ont facilement fait face

Christian Pulisic s’est vu confier les rênes de Chelsea, mais n’a pas réussi à réduire la défense des Wolves, s’entraînant avec le gardien Jose Sa tard, mais en vain.

L’équipe locale pensait avoir l’avantage dans les 15 premières minutes lorsque Daniel Podence a inscrit un centre de Fernando Marcal, mais un hors-jeu Raul Jimenez a vu le but exclu.

Il y a eu plus de drame peu de temps après lorsque N’Golo Kante a semblé prendre un ballon en avant avec sa main, mais le Français a été relâché par l’arbitre David Coote.

Chelsea a tenté de tourner la vis tard, mais une combinaison de la mauvaise finition de Pulisic et du manque de forme de Mason Mount a vu leurs principales menaces de but facilement annulées.

Mount et Pulisic ont passé une grande partie du match la tête dans les mains

Tuchel était moins qu’heureux que le match se soit déroulé, au cours d’un week-end où six des 10 matches de Premier League ont été reportés en raison de COVID.

« C’est très difficile à comprendre », a déclaré Tuchel.

« Nous avons demandé de ne pas jouer et de mettre la situation sous contrôle et cela a été rejeté »,

«Nous avons été obligés d’être dans le bus et de voyager ensemble pendant trois heures, nous étions en réunion ensemble, en train de dîner et de déjeuner – et la situation ne semble pas vouloir s’arrêter.

Les joueurs de Chelsea sont restés aussi frustrés que leur manager

Mateo Kovacic était l’un des quatre joueurs de champ sur le banc de Chelsea

«On se retrouve avec des joueurs qui jouent venant de blessures et on prend le risque.

« Je suis inquiet d’un point de vue médical, nous avons eu quatre jours de tests positifs consécutifs. Comment cela s’arrêtera-t-il si nous sommes ensemble dans un bus et en réunion ?

« Nous sommes déçus, nous sommes un peu en colère. »

Tuchel a confirmé que sept membres de son équipe étaient sortis avec des tests Covid positifs, mais malgré ses protestations, son équipe est désormais à six points du leader Manchester City.

