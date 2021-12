Thomas Tuchel et Marcelo Bielsa s’expriment sur la crise après que Chelsea ait battu Leeds

Antonio Rudiger et Junior Firpo se sont affrontés après le dernier vainqueur de Chelsea contre Leeds (.)

Thomas Tuchel et Marcelo Bielsa ont minimisé la gravité de la rupture entre les joueurs de Chelsea et de Leeds United à Stamford Bridge.

Leeds semblait en bonne voie pour marquer un point tardif alors que Joe Gelhardt marquait avec sept minutes à jouer pour porter le score à 2-2.

Mais Jorginho a converti son deuxième penalty du match dans le temps additionnel pour arracher une victoire 3-2 à Chelsea, qui reste troisième de la Premier League après que Liverpool et Manchester City ont également gagné samedi.

Après le match, les deux groupes de joueurs se sont affrontés dans une énorme confrontation, Antonio Rudiger affrontant Junior Firpo et Diego Llorente.

«Je n’ai pas vu en détail ce qui se passait. Je peux comprendre la frustration parce que nous avons tous été dans ce genre de situation lorsque vous pensez que vous avez un point ou que vous avez égalisé, puis cela s’éloigne encore plus tard et vous êtes en colère et frustré », a déclaré Tuchel lorsqu’on lui a posé des questions sur l’incident.

«Nous le savons tous parce que c’est une équipe d’athlètes et une équipe de personnes qui se sacrifient pour gagner et détestent perdre comme nous le faisons et cela s’échauffe.

Antonio Rudiger a également affronté Diego Llorente de Leeds United (AP)

« J’espère qu’il n’y a pas eu de mauvaises choses. Si vous avez Toni, vous avez Toni. Vous ne pouvez pas laisser Toni être le leader émotionnel et le leader agressif sur le terrain et puis soudainement ne pas être impliqué s’il y a des coéquipiers à protéger ou impliqués dans une dispute.

«C’est 100% Toni et j’espère que la façon dont je l’ai observé n’a fait aucun mal et dans un cadre que vous pouvez accepter. Je l’espère parce que je ne l’ai pas vu dans un match intense comme celui-ci.

Plus : Football



Bielsa a également minimisé l’ampleur de l’affrontement entre les deux groupes de joueurs.

« Dans un match avec des émotions si fortes, vous avez des passions libératrices », a déclaré le manager de Leeds.

«Nous n’espérons pas que ces choses se produisent. C’était dans la marge de ce qui était tolérable. Nous aurons tous espéré que cela ne se produise pas. Nous jouons dans des limites graves.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();