Thomas Tuchel évalue la performance de Romelu Lukaku après son retour d’exil à Chelsea

Lukaku était de retour dans le onze de départ après avoir été abandonné ce week-end (Photo: .)

Thomas Tuchel était « absolument heureux » de la performance de Romelu Lukaku après le retour du Belge contre Tottenham.

Lukaku a été retiré de l’équipe pour le match nul 2-2 de dimanche contre Liverpool après la publication de son interview explosive avec Sky Italia la semaine dernière.

L’attaquant de Chelsea a présenté des excuses formelles aux fans, le club et son manager mardi ayant également été condamnés à une amende pour les commentaires, où il a suggéré qu’il souhaitait retourner dans l’ancien club de l’Inter Milan six mois seulement après son transfert de 100 millions de livres sterling au Bleus.

Chelsea a remporté une victoire 2-0 sur les Spurs lors du match aller de leur confrontation en demi-finale de la Coupe Carabao à Stamford Bridge, l’introduction de Lukaku avant le coup d’envoi ayant suscité une réponse mitigée de la foule locale.

Lukaku n’a pas pu figurer sur la feuille de match, mais Tuchel était satisfait de la réaction de l’attaquant après une semaine difficile et a suggéré qu’il resterait dans l’équipe à l’avenir.

Tuchel satisfait de ce qu’il a vu du Belge (Photo: .)

Bon. Absolument heureux », a déclaré Tuchel à Sky Sports lorsqu’il a été interrogé sur les performances de Lukaku.

« J’étais à peu près sûr qu’il n’était pas affecté, je le vois tous les jours, même ces derniers jours et hier et aujourd’hui, il semblait être détendu et bien avec la situation.

‘Aussi mentalement [he has] évolué. Romelu peut gérer la pression et il peut gérer l’adversité.

« C’était une bonne performance, il a beaucoup contribué à notre configuration défensive et a créé et a eu quelques occasions.

« Tellement bon, bon d’y retourner. »

Chelsea se dirige vers le nord de Londres pour le match retour contre Tottenham mercredi prochain.



