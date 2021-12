Thomas Tuchel exclut les transferts de janvier alors que le patron de Chelsea fait preuve de confiance dans une équipe chargée de blessures

Thomas Tuchel insiste sur le fait que Chelsea n’a pas l’intention d’apporter des ajouts en janvier alors qu’il s’efforce de protéger le facteur de bien-être dans le camp des Blues.

Mason Mount a décrit le groupe actuel de Chelsea comme « comme une famille » et Tuchel veut préserver les liens tissés entre ses stars de Stamford Bridge.

.

Tuchel ne pense pas que les signatures de janvier soient nécessaires

N’Golo Kante et Trevoh Chalobah seront suffisamment en forme pour faire partie de l’équipe du match de jeudi contre Everton en Premier League, tandis que Mateo Kovacic et Ben Chilwell auront besoin de récupérations plus longues.

Kovacic sortira de l’isolement après avoir été testé positif pour COVID-19 plus tard cette semaine, mais n’ayant pas figuré depuis octobre en raison d’une tension aux ischio-jambiers, il faudra du temps pour atteindre la forme physique du match.

Chilwell espère toujours éviter une intervention chirurgicale sur des ligaments du genou endommagés, un retour en janvier restant sur la table à ce stade.

« Nous ne sommes pas en pourparlers en ce moment pour faire venir des joueurs », a déclaré Tuchel.

GETTY

Tuchel a deux joueurs importants de retour à Chalobah et Kante pour le choc contre Everton

« Parce que tout d’abord nous faisons confiance à notre effectif, et espérons que nous pourrons ramener tous nos joueurs et être au complet.

« Ensuite, nous avons une équipe solide et une bonne atmosphère à protéger. Voilà où nous en sommes actuellement.

« N’Golo sera de retour sur le banc demain, il a fait les deux dernières séances d’entraînement.

« Trevoh Chalobah sera également de retour dans l’équipe, il a également fait les deux dernières séances d’entraînement. C’est donc Mateo Kovacic et Ben Chilwell absents pour le moment.

« Mateo est libéré vendredi, peut-être. Ensuite, nous devons voir à son sujet.

.

Declan Rice de West Ham a été lié à un changement de janvier – mais cela semble maintenant peu probable

« Il a ensuite été absent pendant sept à huit semaines au total pour blessure et Covid.

« C’est alors une chose de retrouver N’Golo sur le banc et de retrouver Mateo à la fin de la semaine.

« Que ce soit vraiment N’Golo ou Mateo à leur meilleur, j’en doute. Cela prendra un certain temps, mais ce sera une bonne journée pour nous quand les deux seront de retour. »

La surabondance de blessures au milieu de terrain de Chelsea sera considérablement atténuée par le retour de Kante d’un problème au genou, Jorginho continuant à jouer malgré un problème de dos.

La star croate Kovacic a également été ratée en raison de son problème aux ischio-jambiers et maintenant de Covid, mais Tuchel a insisté sur le fait que Chelsea n’a aucun regret d’avoir autorisé Conor Gallagher à être prêté à Crystal Palace.

Gallagher a joué avec les Eagles ce trimestre, mais Tuchel reste convaincu que cela a toujours été la bonne ligne de conduite.

.

Tuchel insiste sur le fait que Chelsea ne rappellera pas Gallagher

« J’ai dit plusieurs fois à quel point nous aimons Conor et à quel point il se débrouille bien, et rien n’a changé – nous avons vu ses objectifs, nous voyons ses performances tout le temps », a déclaré Tuchel.

« Il n’y a absolument aucun regret car il semble peut-être que c’était la décision parfaite pour lui et nous avons discuté principalement pour lui de la meilleure option pour l’été.

« Vous ne pouvez pas prendre les circonstances à partir de maintenant de la décision de juillet, ce n’est tout simplement pas possible.

« Nous avons fait ce que nous avons fait et nous en sommes très satisfaits, car évidemment cela fonctionne pour Conor.

«Nous devons régler nos problèmes, c’est-à-dire que nous sommes un peu malchanceux en ce qui concerne les blessures au centre et nous en souffrons. Mais cela n’a rien à voir avec Conor.

