Thomas Tuchel exclut Reece James des éliminatoires de la Coupe du monde d’Angleterre car il plaisante que le défenseur ne serait capable de jouer au water-polo, le patron de Chelsea fait le point sur les blessures de Mason Mount

Thomas Tuchel a plaisanté en pensant que Gareth Southgate avait dû appeler Reece James pour l’équipe de water-polo d’Angleterre après avoir confirmé que l’arrière latéral était blessé.

L’arrière droit de Chelsea est sorti en boitant de la défaite contre Manchester City avec une blessure à la cheville et manquera certainement le choc de samedi contre Southampton.

.

James est sorti en boitant de la défaite contre Man City à Stamford Bridge le week-end dernier

Cependant, cela n’a pas empêché Southgate d’appeler le joueur de 21 ans dans l’équipe des Trois Lions pour les éliminatoires de la Coupe du monde contre Andorre et la Hongrie.

Tuchel insiste sur le fait que James ne pourra pas jouer pour son pays la semaine suivante, plaisantant sur le fait qu’il ne peut représenter l’Angleterre que s’il reste dans la poule.

Lorsqu’on lui a demandé si James avait été nommé dans l’équipe d’Angleterre avec sa bénédiction, Tuchel a répondu : « Vous le supposeriez, non ? Mais quand je l’ai vu, j’ai pensé que Reece irait peut-être avec l’équipe de water-polo pour l’Angleterre, car en ce moment il s’entraîne dans la piscine.

« J’ai donc été un peu surpris, mais j’ai compris qu’il était sélectionné pour l’équipe de football. Cela n’arrivera donc pas car Reece s’entraîne dans la piscine en ce moment.

“Donc ma compréhension, ma dernière information est qu’il n’ira pas. Cela ne peut donc être qu’un malentendu, rien d’autre.

.

L’Allemand a plaisanté en disant que James ne pouvait jouer au water-polo que pendant qu’il se remettait de sa blessure

La défaite contre City a été suivie d’une défaite 1-0 contre la Juventus en Ligue des champions, Tuchel exigeant une réponse des Blues à Stamford Bridge.

Mason Mount a franchi la barrière de la douleur pour son club, obtenant ainsi une convocation internationale, mais le patron de Chelsea a refusé de blâmer uniquement la perte du milieu de terrain pour la baisse des normes.

“Il a eu une mi-temps un peu difficile à Tottenham et nous l’avons sorti, et tout le monde parlait si bien de nous en deuxième mi-temps et il n’était pas sur le terrain”, a déclaré Tuchel.

« Et soudain, Mason a disparu et maintenant il en est la raison. Ce n’est pas sur les joueurs seuls.

.

Mount est de retour pour les Bleus

“Bien sûr, nous voulons avoir Mason, car nous savons quelle énergie il donne et bien sûr il nous manque. Mais nous ne pouvons pas commencer à réduire nos performances pour regarder les joueurs qui manquent.

« NG nous manque-t-il ? Bien sûr, chaque équipe dans le monde manque N’Golo Kante. Mason nous manque-t-il s’il est à son meilleur ? Bien sûr, c’est pourquoi il est un joueur de haut niveau.

« Est-ce que Reece James nous manque ? Oui bien sûr, et encore il y aurait une sélection à prendre et on ne peut commencer qu’avec 11 joueurs.

« Est-ce que Christian Pulisic nous manque ? Bien sûr, les sprints et l’intensité nous manquent, mais cela doit être au meilleur niveau et cela doit être bien adapté.

« Nous avons une équipe, et nous avons le devoir, moi en tant qu’entraîneur, de trouver des solutions. Et il est possible de gagner des matchs sans Mason Mount, et j’espère qu’il sait à quel point je le respecte, à quel point je l’aime et à quel point je veux qu’il soit dans l’équipe.

“Mais s’il est blessé, nous devons gagner des matchs sans lui, et c’est exactement la même chose avec N’Golo, Christian Pulisic et Reece James.”

Jouez à talkSPORT’S Big5 pour gagner gros

JOUEZ ICI et vous pourriez… Gagner une part de 5 000 £ 5 choix rapides et décider de 3 changeurs de jeu Les inscriptions coûtent 5 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org