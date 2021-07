Thomas Tuchel face à un nouveau défi, alors qu’il admet que les stars de Chelsea partiront

Thomas Tuchel dit qu’il fait face à un nouveau défi à Chelsea en pré-saison et a admis qu’une partie de son équipe partira cet été.

Tuchel est catégorique sur le fait qu’il donnera à tout le monde une chance d’impressionner cet été. Cependant, avec les spéculations qui font rage sur l’avenir de Tammy Abraham, Tuchel a admis que “certains d’entre eux veulent peut-être partir”.

L’entraîneur allemand, qui a guidé les Bleus dans le top quatre et jusqu’à la couronne de la Ligue des champions, a un effectif lourd.

Fikayo Tomori et Olivier Giroud sont déjà partis en contrat permanent, tandis que Marc Guehi, Lewis Bate et Myles Peart-Harris sont tous partis respectivement en prêt à Crystal Palace, Leeds et Crystal Palace.

Billy Gilmour a été prêté à Norwich, tandis que Victor Moses est resté au Spartak Moscou, mais Tuchel admet qu’il n’a toujours pas réussi à obtenir suffisamment de temps de jeu pour son équipe.

Tuchel a déclaré au site officiel de Chelsea : « Je n’ai jamais eu ça avant.

« C’était nouveau. Je n’en avais pas peur. Mais j’étais curieux de voir comment est la mentalité car n’oubliez pas, certains d’entre eux laissent leur famille derrière eux. Certains d’entre eux veulent rester dans leurs clubs de prêt, d’autres n’ont pas cette possibilité.

« Certains d’entre eux ont déjà fait deux ou trois pré-saisons ici. Et certains d’entre eux veulent absolument chercher la chance de rester, d’autres veulent peut-être partir. Ce sont des humains, ce ne sont pas des robots et c’est pourquoi nous devons accepter que ce n’est pas non plus la situation la plus facile pour eux.

« Mais ce que j’ai vécu tous les jours est tout le contraire. C’est un groupe très positif, travailleur, plein d’envie d’apprendre, affamé à chaque séance d’entraînement et prêt à partir.

« C’est un si bon mélange avec les cinq ou six gars qui étaient avec nous ici au cours des six derniers mois. Je suis absolument heureux parce que c’est tellement plus facile que je ne le pensais. C’est si facile et si agréable d’être l’entraîneur de ces gars. Il y a des possibilités pour nous tous et ce groupe mérite toute notre attention, et ils l’ont compris.

«Je ne juge pas d’où vous venez ou quelle est votre histoire, ou ce que vous gagnez ou quel est votre statut. Je suis en charge de ce groupe afin qu’ils obtiennent mon 100 pour cent. Je donne tout, ils me rendent, ils me font sourire. Je donne encore plus, ça les fait sourire, ils donnent encore plus.

« Vous essayez chaque année de créer une certaine atmosphère où tout le monde est heureux de venir. Tout le monde se sent valorisé, tout le monde se sent en confiance mais tout le monde sait en même temps ce qu’on attend d’eux et ensuite il faut être à la hauteur de son talent.

Tammy Abraham dirigera les sorties

« Ces gars sont pleins de talent et maintenant c’est à nous de les pousser à leur plus haut niveau possible. Ensuite, nous déciderons si le moment est assez bon pour nous. Est-ce que cela nous aide, est-il préférable que le joueur soit prêté ou vendu. Il s’agit de la dernière étape de ce donnant-donnant.

Abraham a été lié à un éloignement de Chelsea après avoir eu du mal à obtenir du temps de jeu vers la fin de la saison.

Il a été marginalisé par le tacticien allemand et n’a joué que 17 minutes de football sous la direction de l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Rien n’indique que quoi que ce soit sera différent dans la campagne à venir et un s’éloigner regarde sur les cartes.

Arsenal a été lié à l’ancien attaquant de Bristol City et serait prêt à payer son salaire de 125 000 £ par semaine, selon The Express.

Des frais seront cependant le point de friction. Chelsea rechercherait près de 40 millions de livres sterling pour le joueur de 23 ans.

Ruben Loftus-Cheek, Ross Barkley, Danny Drinkwater, Tiemoue Bakayoko, Davide Zappacosta et Michy Batshuayi devraient également déménager cet été.

