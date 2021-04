Thomas Tuchel fait allusion à la frustration avec Timo Werner après son dernier échec flagrant, mais exhorte l’attaquant de Chelsea raté à “ ne pas pleurer ” et à “ garder la tête haute ”

Timo Werner a été exhorté à “ lever la tête ” et à “ ne pas pleurer ” par Thomas Tuchel après son raté flagrant lors du match aller 1-1 de la demi-finale de la Ligue des champions de Chelsea avec le Real Madrid plus tôt cette semaine.

Mardi, le but calme de Christian Pulisic a consolidé la domination précoce de Chelsea à Madrid, mais Karim Benzema a inscrit son 71e but en Ligue des champions avec une finition sans égal.

BT Sport

Werner a frappé cette chance directement à Courtois de six mètres contre le Real

. ou concédants de licence

Werner prend toutes les bonnes positions mais ne parvient souvent pas à les ranger

L’attaquant allemand Werner a eu deux bonnes chances de placer fermement l’équipe de Premier League aux commandes, mais les Blues marqueront toujours un but à l’extérieur au match retour à Stamford Bridge le mercredi 5 mai.

Le patron de Chelsea, Tuchel, a admis que les ratés avaient causé la consternation dans la nuit, mais a appelé Werner et le reste des Blues à se débarrasser de ce sentiment sans tarder.

“Il a raté un gros match à West Ham, maintenant il a raté un autre gros ici”, a déclaré Tuchel, de Werner.

«Cela n’aide pas, mais cela n’aide pas non plus à en pleurer ou à le regretter tout le temps; c’est comme ça.

. OU CONCÉDANTS

Il semble que Tuchel manque de patience avec Werner

«Il y a des millions de personnes qui ont des choses plus difficiles à gérer que des chances que vous manquez, alors c’est la bonne chose à propos du sport – personne ne se soucie de demain.

«Nous étions tristes, nous étions en colère sur le moment, c’est normal. Il était en colère. Il peut être déçu. Maintenant, il a une journée libre et le lendemain, il doit relever le menton.

«C’est un gars professionnel, un gars de haut niveau, il travaille dur. Il occupe des postes et à partir de là, nous partons.

“Nous n’arrêterons jamais de pousser, nous n’arrêterons jamais de croire et j’ai le sentiment que tout le monde accepte la situation telle qu’elle est et en tant qu’attaquant c’est facile, vous marquez le prochain match et personne n’en parle.”

Les deux grandes chances de Werner sont survenues dans une première mi-temps où Chelsea a fait toute la course et Benzema a évoqué son but pour lui-même, et presque à partir de rien.

D’abord, Werner a patiné une volée à bout portant pour permettre à Thibaut Courtois de sauver, puis n’a pas réussi à atteindre le centre taquin de Pulisic.

Mario Melchiot, l’ancien défenseur de Chelsea, dit que Werner ne peut avoir aucune excuse pour manquer la chance dorée.

“Parfois, vous vous tenez devant un gardien de but et il fait juste une réaction et il le touche, mais allez, vous êtes un meilleur attaquant”, a-t-il déclaré à talkSPORT.

«Vous devez saisir ce moment – il doit être le vôtre. Peu importe la qualité du gardien de but.

«Je n’ai jamais été attaquant à ce poste tout le temps, mais si vous êtes mon attaquant et que vous ne marquez pas, je suis contrarié.

«Quand vous jouez pour Chelsea – vous avez pris la décision d’y aller – ils vont s’attendre à certaines choses de votre part.»