Thomas Tuchel dit qu’il ne sait pas si Romelu Lukaku jouera un rôle dans le choc de Chelsea en Ligue des champions contre la Juventus.

Un tirage au sort garantira la place des champions d’Europe dans les huitièmes de finale, mais une victoire lors du choc de Stamford Bridge mardi soir, en direct et exclusivement sur talkSPORT, les mènera en tête du groupe H.

Les champions contrôlent leur propre destin mais n’ont pas tout fait à leur guise dans leur groupe cette saison

Le patron des Blues insiste sur le fait qu’il ne prendra pas de risques inutiles mais n’a pas exclu un retour de Lukaku, ajoutant que Kai Havertz est le seul nouveau doute avant le match.

À propos de la forme physique de Lukaku, Tuchel a déclaré lors d’une conférence de presse : « Pas encore sûr.

«Il semblait bien à l’entraînement dimanche, nous verrons la réaction. Il a rendez-vous avec les médecins et les kinés.

« Peut-être que nous pouvons amener 20 joueurs dans l’équipe. Les dernières minutes seraient le maximum absolu.

Tuchel est sans Lukaku depuis qu’il s’est blessé à la cheville lors de la victoire 4-0 de Chelsea sur Malmö le 20 octobre

« Jorginho va tout à fait bien. Kai [Havertz] avait un problème aux ischio-jambiers alors nous l’avons enlevé et nous avons des doutes avec lui. C’est plus ou moins le point d’interrogation.

« Nous ne risquerons pas notre qualification et allons à fond si la situation est comme ça mais nous allons tout essayer pour gagner le match et le groupe et pour ce faire, nous devons gagner le match.

« Nous avons toujours eu des options. C’est pourquoi nous faisons confiance à tout le monde, tous les gars savent ce qu’il faut pour jouer pour Chelsea. L’attention va aux gars qui sont en forme et disponibles.

La Juve espère peut-être voir Lukaku figurer, cependant, avec Max Allegri suggérant que ses joueurs seront en mesure de mieux gérer Chelsea si l’attaquant belge joue.

Chelsea a payé un peu moins de 100 millions de livres sterling pour ramener Lukaku, mais sont-ils meilleurs sans lui ?

Allegri a déclaré lors de sa conférence de presse : « Sans Lukaku, ils ont des caractéristiques différentes différemment. Ils auront moins de points de référence et feront plus de contre-attaques.

« Lukaku est un point de référence. Ils prennent de la vitesse sans lui et se défendent différemment.

Après la Juventus, les attentions à Stamford Bridge se tournent vers la Premier League alors que Chelsea divertit Manchester United, qui s’est séparé d’Ole Gunnar Solskjaer après leur défaite 4-1 à Watford.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait au départ de Solskjaer, Tuchel a ajouté: « Pas trop en fait parce que nous ne pensons pas à Man United.

« Nous sommes occupés par le match de la Juventus et je ne commenterai pas les décisions d’entraînement des autres clubs. »

