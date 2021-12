Declan Rice est en pleine forme pour West Ham cette saison (Photo: .)

Thomas Tuchel a réservé des éloges particuliers au « garçon de Chelsea » Declan Rice avant le derby des Blues avec West Ham, affirmant que la « force », la « qualité » et la « passion » du milieu de terrain sont ce qui le distingue.

Rice a repris là où il s’était arrêté après une campagne exceptionnelle pour l’Euro 2020 avec l’Angleterre et a été parmi les joueurs les plus remarquables de la Premier League cette saison, accumulant un but et trois passes décisives pour les Irons.

Le joueur de 22 ans n’a cessé de se renforcer depuis sa libération par Chelsea à l’âge de 14 ans et sera sans aucun doute désespéré d’en finir avec son club d’enfance au stade de Londres ce week-end.

Les détenteurs de la Ligue des champions font partie d’une multitude de clubs d’élite, avec Manchester United et Manchester City, crédités d’un fort intérêt pour Rice, dont le stock continue d’augmenter à chaque match.

Cependant, David Moyes a récemment averti les équipes rivales qu’il accepterait probablement une offre supérieure à 100 millions de livres sterling pour éloigner Rice des Hammers dans la fenêtre de transfert de janvier.

Interrogé sur la forme et le potentiel de Rice lors de sa conférence de presse d’avant-match, Tuchel a déclaré aux journalistes: « Il arrive dans chaque club du monde que parfois les joueurs soient libérés en un instant et qu’ils mènent leur carrière d’une manière différente, donc c’est une chose assez normale.

« Je suis absolument conscient qu’il est un garçon de Chelsea et qu’il vient de l’académie et qu’il est très proche de nos gars.

« C’est un joueur très fort et en général, je suis absolument impressionné par [Tomas] Soucek et lui, ce qu’ils font depuis que je suis arrivé en Premier League. Ce qu’ils font pour West Ham.

«Ce sont de véritables aides sur le terrain, ils ont tous les deux un volume incroyable.

«Ils assument la responsabilité du pressing haut, de la défense en profondeur, du comblement des lacunes sur les ailes, de la construction en profondeur, des buts sur coups de pied arrêtés. Tous les deux font tout simplement tout.

Le manager de Chelsea a ajouté: » Declan est un membre important de l’équipe d’Angleterre, donc cela parle de lui-même.

« Il est très fort dans la construction, très intelligent dans les passes et, bien sûr, ce sont des joueurs de qualité.

« En plus de cela, les deux milieux de terrain représentent à peu près ce qu’est West Ham, ils ont le cœur de jouer pleinement à ce jeu et ce sont de très bons personnages d’esprit sportif.

« Ils jouent avec passion, toute l’équipe joue avec passion, ils n’abandonnent jamais et il y a beaucoup de qualité derrière cela. »

West Ham accueillera Chelsea lors du coup d’envoi de samedi à l’heure du déjeuner (Photo: .)

Tuchel pense que West Ham a prouvé qu’il « mérite » d’être en lice pour un classement parmi les quatre premiers et s’attend à un match « difficile » ce week-end.

« Ils y sont presque arrivés la saison dernière et se sont battus toute la saison pour ces jeux », a poursuivi l’Allemand.

«Ils font preuve d’une énorme solidarité et ils sont toujours une grande joie de regarder leurs matchs.

«Ils n’ont pas eu trop de changements, jouent en équipe et font très bien ce qu’ils font.

« Ils méritent d’être là, ils jouent fort en Europe, c’est un match difficile et une équipe difficile à affronter, mais c’est aussi difficile de jouer contre nous. »

Chelsea a un point d’avance sur Manchester City, deuxième, en tête de la Premier League devant le derby de Londres, les hommes de Tuchel en remportant dix, trois nuls et ne perdant qu’un de leurs 14 premiers matchs.

West Ham, quant à lui, a connu une course difficile, remportant un seul de ses quatre derniers matches toutes compétitions confondues, et occupe la quatrième place du classement.



