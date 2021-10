Thomas Tuchel frustré après la défaite de Chelsea contre la Juventus

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a admis qu’un manque de netteté est la raison pour laquelle son équipe n’a pas réussi à se présenter lors du match de Ligue des champions contre la Juventus.

Chelsea a été battu par la Vieille Dame à Turin grâce à un but de Federico Chiesa 11 secondes après le début de la seconde mi-temps.

Il s’agit de la deuxième défaite de Chelsea en cinq journées sous Tuchel après une défaite 1-0 contre Manchester City en Premier League. Maintenant, Chelsea n’a eu qu’un tir cadré devant le but lors des deux matchs.

Thomas Tuchel blâme le manque de netteté de la défaite de Chelsea contre la Juventus

Thomas Tuchel “Je ne nous ai pas senti frais mentalement”

Tuchel a déclaré aux journalistes lors de la conférence de presse d’après-match après le match : “C’est peut-être un problème de tir parce que si vous ne tirez pas, ils ne peuvent pas être cadrés.

«Nous avons trouvé les espaces, ce n’était pas facile d’obtenir beaucoup de tirs, mais il y a des chances où ce n’est pas si difficile de trouver la cible.

“Nous manquions de l’agressivité que nous avions [in training] avec des descentes dans les 20 derniers mètres. J’avais l’impression que si c’était une décision 50-50, nous sommes revenus, nous sommes allés en sécurité, mais nous ne voulons pas jouer comme ça.

L’Allemand n’avait pas non plus peur de critiquer son équipe après avoir effectué les cinq remplacements pour lutter contre la Juventus.

Il a ajouté : « Je ne me sentais pas frais mentalement. Je me sentais totalement affûté et prêt pour l’entraînement. Aujourd’hui, ce n’était pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi. S’il vous faut une preuve, après deux pertes de balle en première mi-temps, c’est le but au bout de 10 secondes.

“Ce n’est pas typique pour nous dans notre structure défensive de donner un but bon marché. Cela décrit tout le jeu que c’est le but décisif.

Il a fustigé leur négligence en concédant le seul but du match, quelques secondes après la mi-temps également, en déclarant: «Nous avions du mal à trouver notre rythme et à garder confiance en notre structure. Une fois que nous avons commencé à faire d’autres choses, nous avons fait des erreurs et cela nous a coûté.

La Juventus trouve les pieds sous Allegri après sa victoire sur Chelsea

La Juventus a démarré lentement en Serie A sous le deuxième sort de Max Allegri à la Vieille Dame, donc leur victoire sur les Bleus. viendra comme un coup de pouce bienvenu à ses côtés.

« Les marins trouvent toujours le moyen de sortir d’une tempête. Ce soir, c’était un bon match contre les champions d’Europe », a déclaré le joueur de 54 ans après le match.

« Techniquement, nous aurions pu mieux jouer, mais nous avons un peu souffert et nous avons raté quelques contre-attaques. Deux matchs, six points, zéro but encaissé, un pas de plus vers la qualification, un bon pas en avant.

