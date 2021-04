Thomas Tuchel: “Il ne nous manque que Mateo Kovacic”

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, s’est entretenu avec la presse avant le match aller de son équipe en Ligue des champions contre le Real Madrid à l’Estadio Alfredo di Stefano mardi.

Tuchel a fait le point sur la santé de son équipe, a parlé de la forme de son équipe et a même discuté du retour d’Eden Hazard.

«C’est une mise à jour très courte», a déclaré Tuchel à propos de la liste des blessés de son équipe. «Car il ne nous manque que Mateo Kovacic. Tout le monde est disponible et tous les autres seront dans l’équipe pour demain. »

Chelsea entre dans ce match avec une victoire sur West Ham, ce qui leur a donné du carburant supplémentaire.

“C’est la meilleure façon d’arriver dans un match de Ligue des champions, avec une victoire cruciale sur le dos”, a déclaré Tuchel. “C’est une autre expérience que nous avons dans nos bagages, et cela rend le lien très fort et étroit et demain nous avons clairement besoin d’une performance d’équipe de haut niveau lorsque nous nous battrons avec le Real Madrid pour une place en finale.”

«Le niveau est tellement élevé lorsque vous arrivez en demi-finale de la Ligue des champions. Il ne faut pas s’attendre à des choses folles de notre part mais encore une fois au plus haut niveau et nous avons l’expérience ensemble, nous avons des matches difficiles, des matches serrés et très importants récemment en Premier League et en FA Cup.

«C’est un bon moment pour jouer ce match et nous voulons jouer affamés et aventureux. Nous manquons peut-être d’un peu d’expérience en demi-finale mais nous pouvons compenser par la faim et l’enthousiasme.

Enfin, Tuchel a également évoqué le retour d’Eden Hazard dans l’équipe du Real Madrid:

«Eden est un joueur de grande qualité et il a été le joueur clé ici pendant de nombreuses années, dans la ligue la plus difficile, donc j’ai le plus grand respect pour lui. Bien sûr, nous parlons beaucoup parce qu’il était un grand joueur ici et que beaucoup de gens le connaissent très bien.

«Il est en forme et il a fait un retour dans le dernier match pendant quelques minutes pour être prêt demain. S’il joue, je suis presque sûr qu’il voudra faire valoir un point; Voyons voir. Le Real a tellement de joueurs de qualité que nous devons relever le défi avec confiance.