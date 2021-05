Thomas Tuchel: “Il ne s’agit pas de ce que nous jouons, ni de ce que joue le Real Madrid, mais de la façon dont nous le jouons”

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, s’est entretenu avec les médias aujourd’hui lors de la conférence de presse d’avant-match pour le match Chelsea vs Real Madrid de demain à Stamford Bridge.

Notre propre Kiyan Sobhani a demandé à Tuchel s’il s’attend à un match plus ouvert que le match aller, ou s’il s’attend à une bataille tactique similaire. Tuchel a donné une réponse relativement longue à cette question.

«Je ne sais pas s’ils joueront à nouveau dans un 5-3-2 ou s’ils passeront à leur 4-3-3 plus familier. Cela dépend de leurs derniers tests pour Ramos et Mendy aujourd’hui. Sur la base de leur décision avec la formation, bien sûr, les choses changent, car chaque formation a ses forces et ses faiblesses.

Au final, en demi-finale de Ligue des champions, je crois que ce n’est pas une question de formation. Il ne s’agit pas de ce que nous jouons ou de ce que joue le Real Madrid, mais de la façon dont nous le jouons. «Comment» signifie, quelle croyance avons-nous? Quelle intensité avons-nous? Sommes-nous assez courageux? Jouons-nous assez courageusement? Jouons-nous au plus haut niveau avec notre formation? »

Donc, il y a toujours un choix tactique, mais pour moi, dans ces grands jeux, il s’agit des petites décisions, des comportements tactiques individuels, du comportement tactique au sein des groupes. Pouvons-nous isoler le Real Madrid en 2v2? Dans une situation 3v2? Comment résoudre ces situations? Peut-on éviter d’être isolé?

Comme je l’ai dit, il s’agit plus de notre façon de jouer que de ce que nous jouons, et c’est la même chose pour le Real Madrid. Nous ne saurons pas exactement quelle formation ils utiliseront. Nous nous concentrerons pleinement sur nous et sur nos performances. »