Thomas Tuchel laisse entendre qu’Andreas Christensen est mis sur le banc en raison d’une impasse sur le contrat de Chelsea alors que le patron des Blues dit au défenseur central de « marcher la parole »

Thomas Tuchel a suggéré qu’Andreas Christensen soit exclu de son équipe de Chelsea en raison de la situation contractuelle du défenseur.

Le défenseur des Blues, 25 ans, est en fin de contrat en juin 2022 – et le club s’attendait à accepter de nouvelles conditions il y a quelques semaines.

.

Christensen a pris du retard sur Trevor Chalobah dans l’ordre hiérarchique

Cependant, le Danois semble marquer le pas, et si aucun nouvel accord n’est signé ce mois-ci, il sera libre de négocier avec des clubs étrangers en janvier.

Christensen a été un remplaçant inutilisé pour les trois derniers matches de Chelsea, bien qu’il ait été un titulaire régulier plus tôt cette saison.

Lorsqu’on lui a demandé si le refus de choisir le défenseur central nuirait aux pourparlers contractuels, Tuchel a répondu : « Non, le contraire.

«Nous avons l’espoir que cela influence un peu la situation des contrats. J’avais cru comprendre qu’il s’agissait d’une très courte période avant que nous ayons de bonnes nouvelles.

.

Christensen est en forme mais ne peut pas jouer à Chelsea pour le moment

« J’ai dit ceci je pense à la trêve nationale, que c’est pour moi une question de jours où nous pensons que nous pouvons avoir de bonnes nouvelles au sujet d’Andreas.

« D’après ce que j’ai compris, le club veut la même chose, le joueur veut la même chose, l’entraîneur veut la même chose : rester. C’est pourquoi nous avons besoin de l’engagement et ensuite nous pourrons continuer.

Chelsea est confronté à une crise potentielle en janvier, Christensen n’étant pas le seul défenseur dont le contrat expire.

Antonio Rudiger est lié à un transfert gratuit l’année prochaine, tandis que Thiago Silva et Cesar Azpilicueta ont également des accords qui expirent à la fin de la saison.

Tuchel a ajouté : « Je n’ai pas de bonnes nouvelles.

« C’était ce que j’avais compris il y a des semaines qu’Andreas voulait la même chose que moi, qu’il voulait la même chose que le club, et c’est pourquoi pour moi c’était une situation sans problème parce que tout le monde voulait la même chose que je l’ai compris.

.

L’international danois est l’un des nombreux défenseurs dont les contrats s’épuisent

«Mais nous attendons depuis longtemps une confirmation.

« Et c’est à Andreas d’agir comme il agit sur le terrain.

« Il doit agir maintenant en dehors du terrain et parler parce qu’il nous dit qu’il aime Chelsea, il nous dit qu’il veut rester et jouer un rôle important, car il est un élément important d’un grand club, et je pense il est parfait et je pense qu’il n’a pas encore fini ici.

« Sa carrière ici n’est de loin pas terminée, [he] peut encore se développer et être un gros, gros joueur. Mais, comme je l’ai dit, c’est sur lui, c’est sur lui. Nous voulons l’engagement et j’espère que nous l’obtiendrons.

