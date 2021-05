Thomas Tuchel: «Nous voulions vraiment ça»

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, s’est entretenu avec la presse après que son équipe ait battu le Real Madrid 2 à 0 (et 3 à 1 au total) en demi-finale de l’UEFA Champions League et se qualifie pour la finale de la Ligue des champions.

Tuchel, qui a vu son équipe manquer beaucoup d’occasions comme ils l’ont fait lors du match aller, s’est fait demander s’il était inquiet si cela reviendrait les hanter.

“Toute chance que vous ne prenez pas et que vous manquez, vous savez que vous jouez à la limite parce que le Real Madrid peut vous blesser à tout moment à partir de rien, par pure qualité individuelle”, a déclaré Tuchel.

«Donc, rester là-dedans, continuer avec un langage corporel positif, s’y accrocher physiquement et avec l’attitude mentale comme aujourd’hui, rester actif, ne jamais cesser d’essayer de jouer pour le deuxième but, ne jamais permettre au Real Madrid de nous pousser profondément. et créer des chances, c’est vraiment énorme.

«Je suis donc absolument ravi de cet esprit et du grand crédit et de grandes félicitations à l’équipe.»