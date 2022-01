Thomas Tuchel offre un aperçu du transfert de Chelsea sur l’objectif de Leeds alors que les discussions de sortie s’attardent

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a insisté sur le fait que l’avenir du milieu de terrain Ross Barkley reste incertain au milieu de l’intérêt de Leeds United.

Barkley a déménagé aux Blues d’Everton en janvier 2018, mais on parle de plus en plus qu’il pourrait bientôt être à nouveau en mouvement. En réalité, il avait des liens étroits avec un déménagement à West Brom en été, uniquement pour que ses revendications salariales fassent échouer le déménagement.

En septembre, Tuchel a insisté pour que tout joueur, quelle que soit sa place dans la hiérarchie de Chelsea, doivent être prêts à jouer s’ils font partie de l’équipe.

Et bien que Barkley n’ait disputé que 12 matchs cette saison, il n’en a également commencé que quatre. En tant que tel, un éventuel accord de prêt pourrait être à l’horizon en janvier.

TEAMtalk a appris que Leeds, Everton, Newcastle et Burnley sont tous à la recherche d’un déménagement potentiel pour le joueur de 28 ans.

S’exprimant avant la victoire 5-1 de Chelsea en FA Cup contre Chesterfield samedi, le patron des Blues Tuchel a fait le point sur l’avenir de Barkley.

« Nous n’en avons pas encore discuté [loan deal] », a déclaré le directeur. « Cela dépend de ce que veut Ross, des possibilités et de ce qui a du sens. Voyons voir.

« Il y a toujours une chance que ce ne soit pas comme si c’était la FA Cup et voici votre chance. Il y a toujours une chance d’arriver sur le terrain, surtout avec de nombreux cas de Covid et de blessures.

« La situation n’a pas changé, ni pour Ross, ni pour personne d’autre. »

TEAMtalk comprend que Barkley pense toujours qu’il a une chance de faire partie de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde au Qatar s’il peut améliorer son temps de jeu et se former suffisamment.

« Simon Cowell de Turquie » sur le point de reprendre Hull – voyez comment il se compare à ces propriétaires de clubs égocentriques

Leeds s’intéresse à Barkley alors qu’il cherche à recruter un nouveau milieu de terrain.

En effet, il est une cible pour le patron des Blancs Marcelo Bielsa aux côtés de Lewis O’Brien de Huddersfield.

Tuchel évalue la performance de la starlette de Chelsea

Dans d’autres nouvelles, Tuchel a salué la performance de la starlette de Chelsea Lewis Hall à Stamford Bridge contre Chesterfield.

Le milieu de terrain central, évoluant en défense, a inscrit deux buts.

Tuchel a déclaré : « A-t-il dit beaucoup dans son interview ? Je ne l’ai pas autant entendu parler à l’entraînement !

«Mais il méritait de jouer, c’est un gars sympa et très calme. Une énorme opportunité à Stamford Bridge. Il a saisi sa chance et a été très impliqué dans certains des buts. Heureux pour lui.

« Un gros programme. Beaucoup de choses à régler. Nous avons eu un jour de congé demain, ce qui est assez rare, et à partir de lundi, nous nous concentrerons sur la Carabao Cup.

Chelsea revient en action jeudi face à Tottenham lors du match retour de sa demi-finale de la Coupe Carabao.