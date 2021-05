Thomas Tuchel “ pas content ” de son alignement à Chelsea après la défaite choc d’Arsenal alors qu’il déplore le but du “ cadeau total ” après l’erreur de Jorginho

Thomas Tuchel a admis qu’il avait peut-être apporté trop de changements à son équipe de Chelsea après avoir été assommé par Arsenal lors d’une défaite 1-0 à Stamford Bridge.

Après avoir battu le Real Madrid et Manchester City lors de leurs deux dernières sorties, les Blues ont été obligés de payer pour un manque de pointe alors qu’Emile Smith Rowe a capitalisé sur une erreur de Jorginho pour gagner les Gunners trois points inattendus.

Les hommes de Tuchel ont subi une rare perte après une nuit blanche devant le but

Le milieu de terrain italien a mal passé la passe a laissé le hors-position Kepa Arrizabalaga brouiller le but, le buteur espagnol étant obligé de parer hors de la ligne.

Smith Rowe a inscrit la passe carrée de Pierre-Emerick Aubameyang dans le filet, un but qui a finalement scellé la troisième victoire consécutive d’Arsenal en Premier League.

Et après le match, Tuchel a qualifié le résultat de “ réveil ” car il a admis qu’il avait peut-être fait trop de changements.

🗣️ “C’est totalement de notre faute. Nous avons perdu ce match” 🗣️ “J’ai fait trop de changements. Je n’en suis pas satisfait” Thomas Tuchel n’a pas été impressionné par l’affichage de Chelsea contre Arsenal pic.twitter.com/z3fEhPCG93 – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 12 mai 2021

Il a déclaré à Sky Sports: «C’était totalement de notre faute, de personne d’autre. Nous avons perdu le match, c’est totalement notre responsabilité. Nous avons eu d’énormes chances, nous avons fait plus ou moins un but contre son camp, un cadeau total.

«Mais dans l’ensemble, nous n’avons pas été assez pointus, nous n’avons pas pu mettre la même intensité et la même énergie que d’habitude, donc c’est sur moi. Je pense que c’était peut-être trop de changements par rapport au dernier match et j’en assume l’entière responsabilité également.

«C’est peut-être le dernier appel au réveil pour nous tous.»

Smith Rowe a inscrit son deuxième but en Premier League en autant de matchs

Reece James a déclaré que les finalistes de la Ligue des champions n’étaient responsables que de la défaite.

Il a déclaré à Sky Sports: «Nous avons perdu le match, nous avons fait une erreur pour mener au but et nous n’avons tout simplement pas pris notre chance. Nous n’avons que nous-mêmes à regarder et à blâmer pour la perte et peut-être qu’un autre jour, le jeu se déroulera différemment.

«C’est une bonne équipe et ils sont également difficiles à briser, mais nous avons eu des chances de marquer pour mettre le jeu au lit dès le début et nous n’avons pas pris de risque. C’est de notre faute.