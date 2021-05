Thomas Tuchel “ préférerait gagner la FA Cup ” avec Chelsea plutôt que de terminer dans le top quatre alors que le patron des Blues explique sa soif d’argenterie

Thomas Tuchel préférerait remporter la FA Cup que de terminer dans le top quatre cette saison, selon Darren Bent.

Tuchel a eu un impact considérable depuis qu’il a rejoint les Blues en janvier et joue la première de ses deux finales de coupe samedi.

Thomas Tuchel a trouvé un moyen de faire virer Chelsea cette saison

Il espère faire mieux que ce que Frank Lampard a réussi et remporter la FA Cup, la légende de Chelsea perdant en finale contre Arsenal la saison dernière.

Les Allemands affrontent Leicester lors de l’événement phare, que vous pouvez écouter en direct sur talkSPORT.

Ils ont également la finale de la Ligue des champions à espérer plus tard ce mois-ci, où ils feront face à une confrontation avec les champions de Premier League, Man City.

Lampard n’a remporté aucun trophée en tant que patron de Chelsea, perdant lors de la finale de la FA Cup la saison dernière

Pour l’ancien attaquant de Premier League Bent, il pense que Tuchel préférerait un morceau d’argenterie au top quatre.

Lorsqu’il a posé cette question sur Drive, il a déclaré à talkSPORT: «Pour Thomas Tuchel, la finale de la FA Cup parce que tout de suite c’est un peu d’argenterie et c’est un gros morceau d’argenterie.

«Et ils sont également en finale de la Ligue des champions. Sortez ce morceau d’argenterie, allez à fond, et si vous êtes battu par Leicester, vous avez toujours de grandes chances de faire partie des quatre premiers.

«Pour Thomas Tuchel, ces clubs sont basés sur le succès et il est déjà en finale de la Ligue des champions. Réussissez cette victoire en FA Cup, puis inquiétez-vous après. “

Tuchel a construit un bon rapport avec ses joueurs à Stamford Bridge

Tuchel a déjà remporté de nombreux trophées au cours de sa carrière de manager avec le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain.

Il espère ajouter à cette collection et dit qu’il a faim de plus.

“Une fois que vous arrivez en finale, et que vous arrivez avec Chelsea, vous voulez gagner la finale, rien d’autre”, a déclaré Tuchel.

«J’ai déjà remporté des finales, et le grand changement pour moi personnellement n’est pas arrivé.

«Vous êtes super heureux et vous passez la meilleure nuit après ça. Vous vous sentez soulagé, je me sens tellement heureux pour tous ceux qui ont été impliqués. Je suis tellement, tellement heureux pendant deux, trois jours.

Tuchel a parlé de sa soif de gagner plus de trophées et de la façon dont on l’attend à Chelsea

«Mais après cela, cela n’a rien changé en moi. C’était la même faim à l’entraînement suivant ou quand la saison a recommencé, et la même envie, la même colère quand on perd des matchs.

«Je ne suis jamais intervenu et j’ai dit ‘oui mais j’ai gagné une finale, maintenant je ne m’occuperai plus de ce truc’; ce n’est pas comme ça. C’est de plus en plus comme si vous en vouliez de plus en plus.

«Nous sommes Chelsea et nous voulons gagner et nous voulons remporter autant de titres que possible. Une victoire demain est absolument cruciale et ne changera rien, espérons-le, pour la prochaine.