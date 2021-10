Thomas Tuchel réagit aux questions de politique de transfert de Chelsea au milieu de la crise des blessures des attaquants

Tammy Abraham a marqué quatre fois pour la Roma depuis son départ de Chelsea cet été (Photo: .)

Thomas Tuchel insiste sur le fait qu’il n’a aucun regret d’avoir laissé Tammy Abraham, Olivier Giroud et Michy Batshuayi quitter Chelsea cet été, alors qu’il fait face à une période difficile avec une sorte de crise de blessure à l’avant.

Romelu Lukaku et Timo Werner se sont tous deux blessés lors de la victoire de la Ligue des champions contre Malmö en milieu de semaine et seront hors de combat pendant au moins les deux prochains matches.

Lukaku a subi une torsion à la cheville tandis que Werner s’est tiré un ischio-jambier lors de la victoire 4-0, laissant Tuchel sans attaquants reconnus parmi lesquels choisir.

Après être tombé en disgrâce sous l’Allemand, Abraham est parti pour la Roma, Giroud a rejoint l’AC Milan et Batshuayi a été prêté à Besiktas.

Il semblerait qu’avoir un ou plusieurs de ces joueurs à portée de main serait d’une grande utilité pour Tuchel, mais il dit qu’il n’a aucun regret et qu’il est heureux du choix du club de les laisser tous partir.

« Non parce que le football ne fonctionne pas comme ça », a déclaré Tuchel lors d’une conférence de presse lorsqu’on lui a demandé s’il avait des regrets de transfert.

Romelu Lukaku a été retiré lors de la victoire de Chelsea sur Malmö (Photo: .)

« Vous ne pouvez pas garder une équipe de 40 joueurs. Quoi… pensez-vous que Tammy, Oli ou Michy seraient en parfaite forme maintenant s’ils n’avaient pas fait partie de l’équipe de 18 joueurs au cours des six dernières semaines ?

« Bien sûr, en théorie, ce serait comme ça, bien sûr, mais dans la vraie vie, vous devez vous concentrer sur 19, 20, 21 joueurs et c’est ce que nous faisons.

«Comme je l’ai dit, personne ne veut que cela se produise. C’est un peu malchanceux que maintenant nous ayons deux joueurs blessés dans la même position donc nous devons trouver des solutions, nous trouverons des solutions, et nous nous concentrons là-dessus.

« Il n’y a absolument aucune inquiétude à propos des décisions que nous avons prises cet été. »

Olivier Giroud a impressionné l’AC Milan depuis son départ de Chelsea (Photo: .)

Les Blues sont en bonne forme, en tête du classement de la Premier League et, heureusement pour eux, n’ont pas la série la plus délicate devant eux sans Lukaku et Werner.

Samedi, ils accueilleront Norwich avant que Southampton ne se rende à Stamford Bridge en Coupe de la Ligue mardi soir.

Ce sont les deux seuls matches dont les attaquants ont été complètement exclus pour le moment, avec un certain espoir qu’ils pourraient revenir pour le voyage à Newcastle en Premier League le 30 octobre.

Tuchel a déclaré à propos de la paire: « Ce que je peux vous dire avec certitude, c’est qu’ils sont tous les deux en traitement, positifs et non inquiets, mais hors des deux prochains matchs à coup sûr.

«À partir de là, nous voyons la suite, je ne pense pas que cela ait de sens de spéculer sur la durée que cela va durer.

« Le fait est qu’on ne sait jamais, les choses peuvent être plus longues que prévu, plus courtes que prévu. »



