Thomas Tuchel rejette la possibilité de rappeler le joueur prêté à Chelsea Conor Gallagher

Thomas Tuchel dit que Conor Gallagher est « bien là où il est » et qu’il n’est pas nécessaire de changer sa situation actuelle car le prêteur de Chelsea prospère à Crystal Palace.

Le joueur de 21 ans montre l’abondance de talent qu’il possède à Selhurst Park avec une série d’expositions dynamiques sous la direction de Patrick Vieira.

Gallagher a marqué son troisième but en Premier League de la saison le week-end dernier pour conclure une victoire 2-0 des Eagles à l’extérieur des champions de Manchester City et il a reçu des critiques élogieuses pour ses récentes performances.

Le diplômé de l’académie des Blues a également attiré l’attention de Tuchel, qui a fait l’éloge du prêteur.

« Il se démarque à chaque journée de match, c’est donc facile à suivre et à lui attribuer », a déclaré Tuchel vendredi.

«Nous avons eu de longues discussions en pré-saison et nous pensions qu’il pouvait rester et se battre pour sa place ici. Mais lorsque les discussions ont eu lieu avec Patrick Vieira, une fois qu’il a compris le rôle qu’il pouvait avoir en Premier League au sein du club, il a voulu relever le défi.

«Nous avons également accepté de le laisser partir parce que nous pensions que cela pourrait être la bonne chose à faire.

« Vous avez besoin d’un peu de chance et de beaucoup de qualité, mais le cœur de Conor est si grand, il aime le football.

« Vous pourriez le réveiller à 4 heures du matin et il commencera à courir, à sprinter et à gagner des duels. »

Le patron allemand est heureux que Gallagher joue son rôle vital sous Vieira et ne voit aucune raison de perturber son développement à ce stade actuel de la saison.

« Vous pouvez voir qu’il se sent bien et a la confiance du club et du manager mais, honnêtement, en ce moment, nous sommes début novembre, c’est un membre important de l’équipe et c’est bien là où il est et il n’y a pas besoin de changer cela.

« Nous en sommes pleinement conscients et nous sommes heureux qu’il se sente si bien et qu’il joue un rôle si important dans ce club. »



