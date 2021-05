Thomas Tuchel remercie Tottenham d’avoir aidé Chelsea “ chanceux ” à atteindre la Ligue des champions et avertit les joueurs qu’ils doivent être “ parfaits ” contre Manchester City

Thomas Tuchel admet que Chelsea a eu de la “ chance ” et doit remercier Tottenham Hotspur après avoir atteint la Ligue des champions.

Les Blues ont perdu 2-1 à Aston Villa le dernier jour de la saison de Premier League, mais la défaite 4-2 de Leicester face aux Spurs leur a permis de prendre la quatrième place d’un point.

.

Thomas Tuchel a remercié Tottenham d’avoir aidé Chelsea “ chanceux ” à atteindre la Ligue des champions

Le but de Bertrand Traoré en première période et le penalty d’Anwar El Ghazi ont mis Villa 2-0 avant que Ben Chilwell n’obtienne une consolation.

Cesar Azpilicueta a été expulsé tard pour s’en prendre à Jack Grealish, mais les Blues se sont classés parmi les quatre premiers avant la finale de la Ligue des champions de samedi avec Manchester City.

Tuchel a déclaré: «Nous avons de la chance que Tottenham ait fait le travail à notre place. Nous sommes venus pour gagner et mettre des doutes de côté et ce n’était pas possible.

«Nous devons ajuster les détails et nous devons être impeccables samedi si nous voulons avoir un résultat positif.

.

Le but de Bertrand Traoré en première période et le penalty d’Anwar El Ghazi ont mis Villa 2-0 avant que Ben Chilwell n’obtienne une consolation

«Je savais trois ou quatre minutes avant la fin de notre match (qu’ils avaient fait le top quatre) parce que le match à Leicester était terminé un peu plus tôt et il était clair que nous avions terminé.

«Nous ne nous sommes pas préparés pour l’occasion aujourd’hui, nous nous sommes préparés pour le match. Il est normalement difficile de créer des occasions contre Aston Villa mais nous en avons créé beaucoup.

«Nous sommes encore une équipe jeune et nous essayons d’évoluer et de les rendre meilleurs. Nous avions besoin de beaucoup de draps propres pour surmonter ce manque de sang-froid et de précision. Aujourd’hui, nous avons concédé de rien et nous avons rendu difficile le retour.