Thomas Tuchel « repart de zéro » avant le choc de Brentford en Coupe Carabao alors qu’un autre joueur de Chelsea est testé positif pour COVID pour comptabiliser les absents mis à l’écart pour cause de maladie à HUIT

Les plans de Thomas Tuchel d’aligner une équipe dominée par des stars de l’académie ont subi un nouveau coup dur avec Lewis Baker, le dernier joueur de Chelsea à avoir été testé positif au COVID-19.

Les Blues ont un voyage chez leurs rivaux de l’ouest de Londres, également réparés, Brentford lors de la Coupe Carabao et Tuchel admet qu’il devra désormais « repartir de zéro » après que Baker soit devenu le huitième joueur à contracter la maladie.

Tuchel subit quelques matchs difficiles en tant que patron de Chelsea

Tuchel a admis que les plans de sélection forcés de Chelsea « iraient à l’encontre de notre nature » pour la rencontre en quart de finale de la Coupe de la Ligue.

« Nous avions prévu maintenant une équipe et nous avions des projets avec Lewis Baker, de l’académie, et maintenant il est testé positif », a déclaré Tuchel.

« Nous pouvons donc maintenant repartir de zéro, et c’est ce que nous faisons en ce moment. Nous avons reporté l’entraînement à la fin de l’après-midi. En ce moment, nous allons préparer le match à jouer.

«Mais même planifier l’entraînement est assez excitant car jusqu’à la toute dernière heure, vous ne savez pas combien de joueurs arriveront.

Baker devait commencer contre Brentford mais il est maintenant exclu avec COVID-19

« À l’heure actuelle, chaque jour, nous effectuons des tests de flux latéral et des tests PCR, et ce n’est qu’alors que vous êtes autorisé à entrer dans le bâtiment.

« C’est donc la première loterie : vous allez travailler et vous ne savez pas si vous pouvez vous rendre à votre bureau.

« Ce qui est bien, car alors c’est sûr, du moins pour ce jour. Et le lendemain, vous êtes à nouveau testé.

« Mais si vous testez autant, vous trouvez toujours le risque d’un autre résultat positif. Et cela peut vraiment aggraver les choses qu’elles ne le sont déjà.

Chelsea sera à nouveau privé du groupe de joueurs qui ont raté le match nul 0-0 de dimanche contre les Wolves en raison de l’isolement du coronavirus.

Chelsea bégaie en ce moment

Un Tuchel frustré a déploré de devoir reposer N’Golo Kante en raison de son récent problème au genou, Trevoh Chalobah et Andreas Christensen ayant encore des doutes sur les blessures.

Jorginho reviendra après avoir été testé négatif pour COVID après des résultats précédents non concluants, ce qui facilitera les options de milieu de terrain de Tuchel.

Mais Kai Havertz, Ruben Loftus-Cheek, Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi et Ben Chilwell seront à nouveau portés disparus.

Chelsea a été « profondément déçu » de voir sa demande de report du match de dimanche contre les Wolves rejetée, mais depuis lors, la Premier League a choisi de ne pas suspendre le calendrier.

Alors que Tuchel comprend la décision d’aller de l’avant, il a également déploré de devoir entrer en quart de finale avec une équipe gravement épuisée.

« Nous nous battons pour chaque compétition et je n’aime absolument pas juger de l’importance des jeux parce qu’on ne peut jamais dire ce que cela vous fait », a déclaré Tuchel.

«Et il n’y a rien de plus important que de gagner, de jouer ensemble, de bonnes performances et de se battre ensemble.

« C’est totalement contre notre nature, mais peut-être que nous sommes obligés de le faire, et cela me rend triste parce que ce n’est pas le sport et ce n’est pas ce que nous sommes tous.

« Mais il peut arriver demain que nous priorisions la santé, non pas le match contre Aston Villa, mais la santé des joueurs, et que nous ne prenions aucun risque pour certains de nos joueurs.

« Ce que nous avons fait avec N’Golo Kante chez Wolves était presque irresponsable. Maintenant, sera-t-il impliqué dans l’équipe contre Brentford? Non, simplement non.

« Serait-ce possible si c’était le dernier match de la saison ? Oui, mais nous ne pouvons pas le faire. Je ne vais pas le faire. « Nous allons maintenant lui laisser le temps de récupérer et de se préparer pour le match d’Aston Villa.

« C’est la situation. Avoir 13 ou 14 joueurs pour un match, c’est un problème mais ce n’est pas le gros problème. Nous nous battrons contre vents et marées, c’est ce que nous ferons demain.

