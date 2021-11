Thomas Tuchel répond aux affirmations selon lesquelles Chelsea joue mieux sans Romelu Lukaku

Thomas Tuchel insiste sur le fait que Chelsea a raté Romelu Lukaku à l’avant malgré sa forme solide (.)

Thomas Tuchel a rejeté les allégations selon lesquelles Chelsea joue mieux sans Romelu Lukaku dans l’équipe.

L’international belge a raté les sept derniers matches de Chelsea en raison d’une blessure à la cheville mais est maintenant sur le point de revenir.

Chelsea est invaincu en l’absence de Lukaku et sa dernière performance – une défaite 4-0 contre la Juventus en Ligue des champions cette semaine – a conduit à affirmer que l’équipe de Tuchel est plus une menace sans son attaquant de 97,5 millions de livres sterling.

Mais Tuchel insiste sur le fait que Lukaku, qui n’a pas marqué lors de ses sept dernières apparitions avec Chelsea avant sa blessure, est un élément important de l’équipe.

« Je comprends pourquoi les gens disent cela car les gens recherchent toujours des solutions faciles », a déclaré Tuchel.

«Les gens recherchent une raison et que les choses se passent dans un sens ou dans l’autre. Mais la vie n’est pas comme ça, la vie n’est pas si facile, et la vie dans une équipe de football n’est pas si facile.

Romelu Lukaku n’avait pas marqué en sept matchs pour Chelsea avant sa blessure (.)

« Peut-être que nous brillons si fort maintenant parce que Romelu a fait le travail acharné avant. Il a déjà marqué des buts très décisifs pour nous, pour nous amener dans une position où les jeunes joueurs et les autres joueurs peuvent prendre le relais, intervenir et montrer leurs qualités.

«Nous avons commencé fort et nous avons commencé la saison avec Romelu. Les choses qu’il apporte quand il est dans les vestiaires, dans le bâtiment, même quand il est blessé, il est tous les jours ici, positif, déterminé, il pousse tout le monde. C’est un professionnel de haut niveau et un attaquant de premier plan. Il sera super et il est en fait, en ce moment, très important.

Plus : Football



‘Je suis heureux que nous puissions survivre une longue période sans lui, sans [Mateo] Kovacic, sans [Timo] Werner, sans [Christian] Pulisique. Cela montre que nous fonctionnons absolument en équipe et que nous comptons sur les meilleures qualités comme chaque équipe, mais elles apportent bien plus que leur seule présence sur le terrain.

« Tous nos joueurs nous manquent quand ils sont blessés et nous allons beaucoup Romelu et nous sommes capables de trouver des solutions et l’équipe se porte si bien que Romelu pousse, il est ici et il fait partie de l’équipe.

« Il y a des points de vue différents sur le sujet et toute la conversation est plus complexe qu’il n’y paraît. La compétition est lancée, ce qui est une bonne chose.

