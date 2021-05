Thomas Tuchel révèle que la star de Chelsea, Kai Havertz, lui a donné mal à la tête de la sélection pour le choc de la Ligue des champions contre le Real Madrid après avoir marqué deux buts lors de la victoire de Fulham

Thomas Tuchel dit que Kai Havertz lui a donné un mal de tête de sélection avant le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid.

Le milieu de terrain allemand a marqué deux fois avec deux finitions cliniques lors de la victoire 2-0 des Blues contre Fulham samedi.

Havertz fera pression pour un départ contre le Real Madrid

Havertz était un remplaçant à la 66e minute lors d’un match nul 1-1 du match aller avec le Real Madrid – et fera pression pour un départ lors du deuxième match à Stamford Bridge dans quatre jours.

Lorsqu’on lui a demandé si Havertz lui avait donné un mal de tête de sélection, le patron de Chelsea, Tuchel, a déclaré à talkSPORT: «Oui, bien sûr.

“C’est ce dont on a besoin. Il n’est pas possible que vous connaissiez votre composition pour une demi-finale de Ligue des champions le samedi précédent.

«Je veux prendre ma décision mardi et cela fait partie de la performance d’aujourd’hui que les gars qui sont venus ne la jugent pas et jouent peut-être avec une attitude avec« maintenant je joue, mais je voulais jouer mardi dernier ».

«Non, ils sont venus et ont montré et m’ont donné à réfléchir. C’est la meilleure situation que nous puissions avoir. »

Chelsea a maintenant six points d’avance sur West Ham, cinquième, qui affrontera Burnley lundi.

Havertz était clinique contre Fulham lors d’une victoire cruciale pour Chelsea

Tuchel a admis que la victoire sur Fulham était un grand pas dans la poursuite des Blues d’une place parmi les quatre premiers.

Il a déclaré: «Pour moi, cela a une grande influence, pour nous cela a une grande influence de ne pas trébucher aujourd’hui entre deux grands matches.

«Arriver mercredi et avoir ce match hors de nos épaules et rien à craindre et rien à être triste.

«C’est la chose la plus importante car nous sommes dans la course pour les quatre premiers, chaque match est crucial et le dernier match à domicile était un match nul, donc ce n’était pas trop facile et je suis content de ce résultat.