Thomas Tuchel signe une prolongation de contrat avec Chelsea en tant que manager des Blues jusqu’en 2024 après la gloire de la Ligue des champions

Thomas Tuchel a signé une prolongation de contrat avec Chelsea pour le garder au club jusqu’en 2024.

Les Blues ont récompensé leur entraîneur-chef en ajoutant deux ans supplémentaires à son contrat à la suite de leur triomphe en Ligue des champions et de leur classement parmi les quatre premiers de la Premier League.

.

Tuchel a dépassé toutes les attentes en cinq mois à Chelsea

Sur la prolongation de son contrat, Tuchel a déclaré : « Je ne peux pas imaginer une meilleure occasion pour un renouvellement de contrat. Je suis reconnaissant pour l’expérience et très heureux de faire partie de la famille Chelsea.

“Il y a beaucoup plus à venir et nous attendons avec impatience nos prochaines étapes avec ambition et beaucoup d’anticipation.”

L’Allemand de 47 ans est arrivé à Stamford Bridge en janvier, héritant d’une équipe de Chelsea qui était neuvième au classement lorsque l’ancien patron Frank Lampard a été limogé.

Tuchel a supervisé une amélioration rapide des résultats, assurant la qualification des Bleus en Ligue des champions, puis remportant le plus gros prix du football européen lui-même en battant Manchester City 1-0 à Porto samedi dernier.

La directrice de Chelsea, Marina Granovskaia, a déclaré: “Lorsque Thomas nous a rejoint en janvier, il y avait encore tellement de choses à jouer au niveau national et en Europe. Il s’est parfaitement intégré et est immédiatement devenu une partie intégrante de la famille Chelsea.

“Nous ramener dans le top quatre de la Premier League était crucial, et nous ne pouvions pas être plus heureux de notre succès en Ligue des champions qui a couronné une saison remarquable à Chelsea.

« Nous sommes évidemment extrêmement heureux de conserver Thomas pour deux ans supplémentaires et nous attendons avec impatience d’autres réalisations au cours des saisons à venir. »

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

