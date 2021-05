Thomas Tuchel “surpris” par la décision de Pep Guardiola après que Chelsea ait battu Man City .

Thomas Tuchel admet qu’il a été surpris par l’appel de Pep Guardiola à laisser de côté Fernandinho (.)

Thomas Tuchel admet qu’il a été “surpris” par la décision de Pep Guardiola d’omettre Fernandinho de la formation de départ de Manchester City pour sa défaite contre Chelsea en finale de la Ligue des champions.

Le but de Kai Havertz en première mi-temps était différent entre les deux équipes à Porto et le résultat a remis à Tuchel son premier trophée depuis qu’il a pris les rênes de Chelsea en janvier.

Guardiola, quant à lui, est toujours à la recherche de son premier trophée de la Ligue des champions depuis qu’il a quitté Barcelone après avoir échoué au Bayern Munich et à City.

Guardiola a créé une surprise avant le match en omettant Fernandinho et Rodri de son équipe de départ et a plutôt choisi de jouer Ilkay Gundogan dans un rôle plus profond.

“Nous avons été un peu surpris, je m’attendais à ce que Fernandinho dans l’alignement commence”, a admis Tuchel après le match.

« Il a choisi une formation très offensive, une formation très technique, c’était très difficile de voler le ballon et de récupérer le ballon.

Pep Guardiola est toujours à la recherche de son premier succès en Ligue des champions avec Manchester City (.)

« Tout le reste auquel nous nous attendions plus ou moins.

«On s’attendait à ce qu’ils nous piquent sur le côté, très, très large. Il était donc très important que nous sortions constamment avec Azpi et Toni des cinq derniers pour soutenir notre milieu de terrain. Il était important de rester dans un bloc dans nos cinq premiers pour éviter le changement de jeu en diagonale, c’est ce que nous avons essayé de mettre en œuvre et de suivre.

“C’était un lien fort, nous étions absolument sûrs que nous devions jouer avec un lien fort et une conviction sincère avec ce que nous avons fait.

“Minute après minute, nous pouvions prendre la possession du ballon, gagner de plus en plus de deuxièmes ballons et lancer des contre-attaques dangereuses qui nous ont donné confiance, et à partir de ce moment, ce fut un match difficile jusqu’à la fin.”

Guardiola, quant à lui, a défendu sa décision de laisser de côté Rodri et Fernandinho en faveur de Gundogan.

“J’ai décidé d’avoir des joueurs de qualité”, a déclaré Guardiola.

“Gundogan a joué de nombreuses années dans cette position, pour avoir de la vitesse sur le ballon, trouver les petits joueurs, les joueurs brillants entre les lignes et c’était la décision.”

