Thomas Tuchel taquine le débutant Lewis Hall et fait l’éloge de trois stars de Chelsea

Les champions d’Europe ont battu Chesterfield en FA Cup (Photos: . / Chelsea TV)

Thomas Tuchel n’a pas pu résister à se moquer de Lewis Hall après ses excellents débuts contre Chesterfield en FA Cup tandis que le patron de Chelsea a également félicité trois joueurs pour l’avoir aidé tout au long du match.

Les tenants de la Ligue des champions se sont rapidement imposés à Stamford Bridge samedi soir avec Timo Werner, Callum Hudson-Odoi et Romelu Lukaku tous au filet dans les 20 premières minutes.

Hall, qui n’a encore que 17 ans, a frappé la signature et a fouetté un excellent centre pour la frappe de Lukaku, tandis qu’il a également tiré un puissant effort vers le but juste avant la pause de la mi-temps qui a été paré à Andreas Christensen, qui a inscrit le quatrième but de Chelsea avec un en-tête en boucle.

Hall a préparé Lukaku pour le troisième but de Chelsea avec un excellent centre (Photo: .)

Hakim Ziyech a ajouté un cinquième but sur place à la 55e minute, bien que Chesterfield ait inscrit un but de consolation très célèbre par l’intermédiaire du remplaçant Akwasi Asante alors que le match de troisième tour s’est terminé 5-1 contre les hôtes.

Hall a eu la chance d’impressionner à l’arrière gauche, Tuchel n’ayant actuellement aucune option là-bas après la blessure de fin de saison de Ben Chilwell, et l’entraîneur allemand était très heureux de voir le jeune s’annoncer avec autant de confiance – en particulier parce qu’il est habituellement si calme à l’entraînement.

S’adressant à BBC Sport après que Hall ait donné sa propre interview, Tuchel a déclaré: « A-t-il dit beaucoup dans son interview? Je ne l’ai pas autant entendu parler à l’entraînement !

«Mais il méritait de jouer, c’est un gars sympa et très calme. Une énorme opportunité à Stamford Bridge. Il a saisi sa chance et a été très impliqué dans certains des buts. Je suis content pour lui.

Plus : Chelsea FC



S’adressant à Chelsea TV dans une interview séparée, Tuchel a également félicité trois de ses joueurs les plus seniors pour avoir créé les bases et l’environnement qui permettent à des joueurs comme Hall de briller.

Tuchel a poursuivi: « Il a fait ce qu’il a fait à l’entraînement. Et c’est aussi le mérite des gars autour de lui comme Saul, comme Mateo [Kovacic], comme Malang [Sarr]. Cela lui facilite les choses.

« Le vestiaire est très favorable à ces joueurs, l’environnement est un bon environnement dans lequel ils peuvent montrer leur niveau. Et puis à la fin, ils doivent le montrer avec toute la tension et être un peu nerveux, en jouant devant une grande foule.

Hall espère qu’il est convaincu que Chelsea n’a pas besoin d’un nouvel arrière gauche (.)

«Mais il a bien fait, il était impliqué dans les buts. Il a beaucoup de choses à apprendre mais c’est pourquoi il est avec nous et c’est maintenant le moment de continuer.

Parlant de ses débuts, Hall lui-même a déclaré: » Depuis que je suis enfant à Chelsea, c’est ce vers quoi j’ai travaillé. Avoir enfin l’opportunité et devant ma famille et des fans incroyables, c’est un sentiment incroyable.

« Je suis passé par le système de développement entre six et huit ans et j’ai obtenu mon premier contrat à neuf ans et j’ai progressé jusqu’à présent. Nous avons eu une réunion pendant la journée où il [Tuchel] a annoncé l’équipe et j’étais très nerveux tout de suite. J’ai vu mon nom sur la feuille d’équipe et je tremblais. Il a fallu quelques heures pour le traiter.



PLUS : Thomas Tuchel fait le point sur les plans de transfert de Chelsea en janvier au milieu des liens Lucas Digne et Sergino Dest



PLUS : Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, fournit une mise à jour du contrat d’Antonio Rudiger et remet une bouée de sauvetage à Ross Barkley et Emerson Palmieri

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();