Thomas Tuchel, Thiago Silva et Olivier Giroud signent des prolongations de contrat avec Chelsea alors que les Blues célèbrent la gloire de la Ligue des champions, un nouvel accord pour N’Golo Kante devrait suivre

Thomas Tuchel, Thiago Silva et Olivier Giroud ont tous signé des prolongations de contrat avec Chelsea.

L’entraîneur-chef du club est désormais engagé envers les Blues jusqu’en juin 2024, tandis que le vétéran de 36 ans Silva restera à Stamford Bridge jusqu’à la fin de la saison prochaine.

.

Tuchel a dépassé toutes les attentes en cinq mois à Chelsea

.

Silva était l’une des signatures de la saison

Chelsea a également confirmé que le contrat de Giroud, qui devait expirer cet été, avait été prolongé d’un an en avril.

Bien qu’il reste à voir si le joueur de 34 ans reste cet été, ayant été utilisé avec parcimonie par Tuchel et ayant des liens avec l’AC Milan.

Les Blues ont récompensé leur manager en ajoutant deux ans supplémentaires à son contrat à la suite de leur triomphe en Ligue des champions et de leur classement parmi les quatre premiers de la Premier League.

Silva, quant à lui, s’est avéré être un ajout fantastique à l’équipe, commençant la plupart des matchs et se trompant à peine depuis son arrivée gratuite du Paris Saint-Germain l’été dernier.

. – .

Il est peu probable que Giroud reste à Chelsea cet été, mais sa prolongation signifie que Chelsea peut exiger des frais

Tuchel a déclaré: «Je ne peux pas imaginer une meilleure occasion pour un renouvellement de contrat. Je suis reconnaissant pour l’expérience et très heureux de faire partie de la famille Chelsea.

“Il y a beaucoup plus à venir et nous attendons avec impatience nos prochaines étapes avec ambition et beaucoup d’anticipation.”

L’Allemand de 47 ans est arrivé à Stamford Bridge en janvier, héritant d’une équipe de Chelsea qui était neuvième au classement lorsque l’ancien patron Frank Lampard a été limogé.

Tuchel a supervisé une amélioration rapide des résultats, assurant la qualification des Bleus en Ligue des champions, puis remportant le plus gros prix du football européen lui-même en battant Manchester City 1-0 à Porto samedi dernier.

Les Blues ont également atteint la finale de la FA Cup, mais ont été battus 1-0 par Leicester à Wembley.

.

Tuchel a livré une masterclass tactique contre Pep Guardiola à Porto

La directrice de Chelsea, Marina Granovskaia, a déclaré: “Lorsque Thomas nous a rejoint en janvier, il y avait encore tellement de choses à jouer au niveau national et en Europe. Il s’est parfaitement intégré et est immédiatement devenu une partie intégrante de la famille Chelsea.

« Nous ramener dans le top quatre de la Premier League était crucial, et nous ne pouvions pas être plus heureux de notre succès en Ligue des champions qui a couronné une saison remarquable à Chelsea.

“Nous sommes évidemment extrêmement heureux de conserver Thomas pour deux ans supplémentaires et nous attendons avec impatience d’autres réalisations au cours des saisons à venir.”

À propos de la prolongation du contrat de Silva, elle a ajouté : « Lorsque nous avons fait venir Silva l’été dernier, nous savions que nous ajoutions un joueur de classe mondiale à l’équipe. Thiago a dûment montré à tout le monde à Chelsea son immense qualité tout au long de cette saison, et il a eu une énorme influence sur et en dehors du terrain pour nous.

.

Tuchel et Silva ne sont pas les seuls nouveaux accords sur lesquels Chelsea travaille

“Nous avons dit lors de sa signature que nous espérions que Thiago ajouterait de nouveaux trophées à son impressionnante liste d’honneurs, et il l’a fait avec notre succès en Ligue des champions ce week-end. Nous espérons maintenant qu’il continuera exactement de la même manière au cours de l’année à venir.

À propos du nouveau contrat de Giroud, Granovskaia a déclaré: “Olivier a été un élément crucial de tant de grands moments pour ce club, de sa contribution à notre victoire en FA Cup en 2018 à l’inscription de 11 buts sur la voie de la victoire en Ligue Europa en 2019. Il a continué à marquer des buts importants, et nous n’oublierons jamais ses efforts contre l’Atletico Madrid sur le chemin de la victoire en Ligue des champions cette saison.

“Avec tant de choses à jouer, il n’y avait qu’une seule décision que nous pouvions prendre lorsque nous avons exercé l’option de prolonger son contrat en avril.”

Selon l’expert des transferts Fabrizio Romano, les Bleus entameront également des pourparlers sur la prolongation de l’accord de N’Golo Kante, qui expire actuellement en juin 2023.

Pendant ce temps, le défenseur des Blues Fikayo Tomori devrait rejoindre l’AC Milan de manière permanente après avoir passé la seconde moitié de la campagne 2020/21 en prêt au San Siro.