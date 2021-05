Thomas Tuchel “ tombera dans le folklore de Chelsea ” alors que le vainqueur de la Ligue des champions rencontre Roman Abramovich pour la première fois et s’attend à un nouveau contrat

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, restera dans le folklore du club pour avoir mené l’équipe à la Ligue des champions victoire samedi soir.

C’est le point de vue de la légende des Blues Joe Cole, qui a regardé à Porto le but de Kai Havertz les a vu battre Manchester City pour le trophée.

Tuchel a célébré comme un fan de Chelsea quand Havertz a ouvert le score

Le patron allemand Tuchel est arrivé dans l’ouest de Londres en janvier, Chelsea luttant pour un classement parmi les quatre premiers et semblant peu susceptible de faire des vagues lors des huitièmes de finale de la Coupe d’Europe.

Il a remplacé la légende du club Frank Lampard sur le hotseat de Stamford Bridge et il les a transformés en champions d’Europe en seulement 124 jours.

Une performance tactique époustouflante sur la plus grande scène a vu son 5-2-3 étouffer l’équipe de Pep Guardiola et un moment magique de Havertz leur a valu le trophée.

Et Cole reconnaît qu’il entrera désormais dans l’histoire pour cette réalisation étonnante.

Chelsea a célébré la victoire avec style

“Nous pensions qu’il était l’un des jeunes managers les plus brillants du football mondial et maintenant il l’a prouvé et il va entrer dans le folklore de ce club aux côtés de grands noms, de grands managers.

«Mourinho, Ancelotti, Di Matteo ont remporté la Ligue des champions, c’est un favori du club.»

Man City et Pep Guardiola en ont déjà marre de la vue de Tuchel.

“Il est venu dans ce pays, il a affronté Pep Guardiola trois fois et a remporté les trois matchs”, a déclaré la légende de Manchester United, Rio Ferdinand.

“Aujourd’hui, Tuchel, la façon dont il a constitué son équipe, a vraiment annulé toute menace que Man City avait”, a-t-il ajouté.

Guardiola avait l’air dévasté après la défaite

L’Allemand n’est devenu que le troisième entraîneur de l’histoire à battre l’Espagnol trois fois en une saison.

Jurgen Klopp (Liverpool, 2017-18) et Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United, 2019-20) ont été les seuls autres à réussir l’exploit.

Tuchel vise maintenant un nouveau contrat, après avoir rencontré le propriétaire de Chelsea Roman Abramovich en personne pour la première fois sur le terrain de l’Estadio do Dragao après l’un des plus grands triomphes du club.

L’homme de 47 ans a signé un contrat de 18 mois en janvier – et “exigera” de faire partie de l’avancement de Chelsea.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait en mesure de conclure un nouvel accord, Tuchel a répondu: «Je ne suis même pas sûr à 100%, mais peut-être que j’ai un nouveau contrat maintenant.

« Alors, vérifions cela d’abord. J’ai parlé au propriétaire en ce moment sur le terrain, c’était le meilleur moment pour une première rencontre.

«Ou le pire, car désormais ça ne peut qu’empirer!

Tuchel est vainqueur de la Ligue des champions pour le premier tome

Il espère maintenant un nouveau contrat du propriétaire de Chelsea Abramovich

«Nous parlerons demain, parlerons plus tard, parlerons demain, et nous attendons cela avec impatience.

«Je peux lui assurer que je vais rester affamé, que je veux le prochain titre et je me sens absolument heureux, en tant que membre d’un club vraiment ambitieux, une partie forte d’un groupe fort. Cela correspond parfaitement à ma conviction et à ma passion pour le football en ce moment.

«Donc, mon désir est d’aller pour plus de victoires, de grandir en tant qu’entraîneur et de pousser le groupe le premier jour de la saison prochaine à la limite.

« Nous avons du travail à faire pour combler l’écart, et c’est ce que je suis. Et ce sera donc agréable de le rencontrer un peu plus près.

« Nous sommes en contact mais pas personnels, il sait directement ce qui se passe de moi. Mais maintenant, c’est agréable de le rencontrer.