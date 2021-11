Thomas Wells, ancien de « X-Factor », est décédé à 46 ans

Thomas Wells, ancien interprète de X-Factor et vétéran d’autres concours de chant, est décédé à 46 ans. L’ancien chanteur de téléréalité a été impliqué dans un accident sur son lieu de travail. Thomas travaillait dans une usine de fabrication de pneus en Oklahoma, décédé plus tôt cette semaine le 13 novembre.

Selon TMZ, la cause du décès de Wells est un accident dans lequel son corps s’est coincé sur un tapis roulant. Il a été transporté d’urgence dans un hôpital voisin avant d’être transporté par avion vers un autre hôpital de Tyler, au Texas, pour soigner un traumatisme. Il a succombé à ses blessures peu de temps après.

Wells est également apparu sur The Voice et America’s Got Talent, mais sa course sur X-Factor reste la plus accomplie. Lors de l’apparition en 2011, Wells s’est rendu sur la scène du bootcamp du spectacle. Au moment de sa performance, il travaillait dans une usine de poulets mais a été ébloui lors d’une performance de groupe de « I Won’t Let Go » de Rascall Flatts.

TMZ ajoute que Wells est entré dans la scène musicale dès son plus jeune âge, apprenant à jouer des instruments à l’oreille et chantant dans la chorale de son église avec des hymnes et de la musique chrétienne contemporaine chez lui en Oklahoma.

L’épouse de Wells depuis 17 ans dit qu’il était une « personne unique » avec un « sourire constant sur le visage » qui « essayait toujours de faire rire les gens ». Il était attiré par les projecteurs, peu importe à quel point ils pouvaient être brillants.

Cela se développe…