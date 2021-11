Thomas Wells de X Factor est décédé à 46 ans après un horrible accident

Le monde a perdu un talent montant.

puits Thomas, qui a participé à The X Factor entre autres émissions de téléréalité, est décédé le 13 novembre, sa femme jessica puits a écrit sur Facebook. Il avait 46 ans.

« J’ai l’impression que ce n’est pas réel mais je sais que ça l’est », a-t-elle partagé dans une vidéo déchirante enregistrée sur sa tombe. « Il etait mon meilleur ami. »

Selon Jessica, qui a parlé à TMZ, Thomas est décédé des suites d’un accident dans l’usine de fabrication de pneus dans laquelle il travaillait dans l’Oklahoma. Alors qu’il travaillait, rapporte le magasin, une partie de son corps s’est retrouvée coincée dans un tapis roulant automatique et il a immédiatement été transporté d’urgence vers un hôpital voisin avant d’être transporté par avion vers un autre à Tyler, au Texas.

« Il se détériorait très vite », a-t-elle déclaré dans la vidéo Facebook. « Le manque d’oxygène dans son cerveau provoquait l’arrêt de son corps et ses organes et tout ne fonctionnait pas correctement. Et il y avait quelque chose qui n’allait pas avec son estomac et il avait en quelque sorte cette odeur. C’est difficile à expliquer. C’était « Je n’aime pas trop le faire, mais on pouvait dire que quelque chose se passait. Sa tension artérielle diminuait très rapidement. »