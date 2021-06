06/02/2021

Le 06/03/2021 à 02:45 CEST

Le joueur serbe Nikola Cacic, numéro 53 de l’ATP et joueur de tennis bosniaque Tomislav Brkic, le numéro 66 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en trente secondes de finale de Roland-Garros en deux heures et seize minutes par 7-5, 6 (4) -7 (7) et 6-3 aux australiens Jordan Thompson Oui Alexeï Popyrine. Après ce résultat, le couple prend la place des huitièmes de finale à Roland-Garros.

Pendant le match, Cacic et Brkic, les vainqueurs, ont réussi à casser le service 4 fois à leurs rivaux, obtenu 71% du premier service, commis 4 doubles fautes, réussissant à remporter 64% des points de service. Quant à la paire vaincue, elle a réussi à casser 2 fois le service de ses adversaires, obtenu 79% d’efficacité, fait 3 doubles fautes et réussi à remporter 64% des points de service.

Cacic et Brkic s’affronteront en seizièmes de finale de la compétition avec les Espagnols Marcel granollers Oui Horacio Zeballos.

Le tournoi リ (Open de France Double Masc.) se déroule du 30 mai au 12 juin sur terre battue en plein air. Au total, 64 couples participent à cette compétition.