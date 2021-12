Thor Chan quitte son poste de PDG | Invezz

AAX propose une gamme complète de produits et services financiers pour tout le monde, des artistes et entrepreneurs NFT aux commerçants avertis et non bancarisés, s’engageant activement dans le discours public et se positionnant comme un hub crypto pour tout le monde.

Rendre les crypto-monnaies plus accessibles

Pour réaliser sa vision, AAX vise à rendre les crypto-monnaies plus accessibles aux quelque 96,1% de personnes dans le monde qui ne possèdent pas d’actifs numériques. AAX cherche à être un échange pour tout le monde en offrant des informations et des produits qui prennent en charge l’intégration des crypto-monnaies dans la vie quotidienne des gens du monde entier.

Changement de direction

Thor Chan a démissionné de son poste de PDG d’AAX, mais continuera à soutenir l’échange en tant que membre du conseil d’administration. Il a dit:

C’est un honneur pour moi d’avoir été le PDG d’AAX, qui a tant accompli depuis notre lancement en novembre 2019. Nous avons créé une communauté de plus de deux millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays et sommes devenus le premier échange de crypto-monnaie au monde. alimenté par la technologie LSEG, ainsi que le premier à passer à la norme Satoshi (SATS) pour favoriser l’adoption de Bitcoin.

Alors que le conseil d’administration recherche un nouveau PDG pour diriger la prochaine étape du développement d’AAX, il guidera l’équipe de direction jusqu’à ce qu’il en soit trouvé un.

Plan d’expansion à travers l’Europe

En février, AAX a annoncé que sa filiale singapourienne avait reçu une exemption en vertu de la loi sur les services de paiement de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS). Pour cette raison, ils sont autorisés à fournir des services de cryptage aux clients dans le pays en attendant une demande de licence de services de paiement.

AAX est également en train d’établir des opérateurs en Europe et sur d’autres marchés. Les plans comprennent l’enregistrement en tant qu’entité locale, l’ouverture d’un bureau et la mise en œuvre d’un plan d’embauche.

AAX va tripler le nombre d’employés dans le monde

AAX veut tripler le nombre de ses employés au cours de l’année prochaine. La société est ouverte à tous les candidats intéressés par les crypto-monnaies, quel que soit leur parcours ou leur expérience professionnelle.

Stratégie de croissance basée sur l’accessibilité cryptographique

L’ambition d’AAX d’être un échange pour tous repose sur sa conviction que les crypto-monnaies doivent être accessibles à tous. Ben Caselin, responsable de la recherche et de la stratégie chez AAX, a déclaré :

Plus qu’une simple technologie ou une nouvelle classe d’actifs, nous voyons Bitcoin comme un moteur de changement proposant un ensemble différent de principes autour de la propriété, de l’agence, de l’absence de frontières et d’une politique monétaire saine. En tant qu’échange, en plus d’offrir une gamme complète de produits et services financiers, cela signifie également que nous devons nous engager dans un discours public et aider à façonner le récit autour de Bitcoin et des marchés de la crypto en général.

