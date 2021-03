Thor: Chris Hemsworth de Love And Thunder loue le travail de Chris Pratt sur la suite de Marvel

Après des années où les Avengers et les Gardiens de la Galaxie ont fait leurs propres choses respectives dans différents coins de l’univers cinématographique Marvel, les deux équipes se sont finalement heurtées en 2018. Avengers: guerre à l’infini, en commençant par le moment où les Gardiens ont trouvé Thor flottant dans l’espace. Depuis lors, personne ne serait blâmé de penser au dieu du tonnerre en tant que gardien honoraire de la galaxie, et il retrouvera les héros spatiaux l’année prochaine à Thor: l’amour et le tonnerre. Alors naturellement, cela donne à Chris Hemsworth une autre occasion de jouer aux côtés de Chris Pratt, alias Star-Lord du MCU.