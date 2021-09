Thor de God of War Ragnarok est le summum de la performance masculine, selon le champion de dynamophilie

God of War: Ragnarok comprend un nouveau personnage mythologique, Thor, qui est interprété par Ryan Hurst de Sons of Anarchy et arbore un look différent de celui de la version MCU de Chris Hemsworth. Certains coins d’Internet et des médias sociaux ont contesté le look de Thor dans Ragnarok. Le champion britannique de dynamophilie Darren McCormac a maintenant partagé son point de vue sur l’apparition de Thor dans Ragnarok, affirmant que la masse de Thor est révélatrice de sa super-force.

“Qu’on le veuille ou non, God of War’s Thor est le summum de la performance masculine”, a déclaré McCormac à The Sixth Axis. “En tant qu’athlète de force, il existe une corrélation entre le volume et la force. En dynamophilie, les classes les plus compétitives sont les moins de 100 kg et les moins de 110 kg – des gars qui soulèvent plusieurs fois leur propre poids. Ils ne seront pas grands, ils ‘ je serai volumineux.”

Lecture en cours : God of War Ragnarok | Vitrine Playstation 2021

“Tous ces gars n’auront pas des abdos, loin de là”, a-t-il ajouté. “Ils auront une couche de saindoux dessus, un ventre puissant. N’importe quel vieil imbécile peut avoir des abdos – oui je vous regarde, M. Hemsworth – mais un ventre puissant et de gros pièges (les muscles de chaque côté de votre cou) sont le signe d’un homme fort et sanglant.”

Il existe quelques exceptions, mais en général, les concurrents des compétitions de l’homme le plus fort du monde sont généralement des “maisons de briques avec des ventres puissants”. Cela leur donne un centre de gravité solide, a déclaré McCormac.

Ragnarok est en développement chez Sony Santa Monica et devrait sortir en 2022 pour PlayStation 5 et PlayStation 4. Il reprend après les événements de God of War de 2018 et, en plus de Thor, apporte de nouveaux personnages comme Odin, Angrboða et Tyr.

Dans les coulisses, Eric Williams dirige Ragnarok, succédant à Cory Barlog, qui fait maintenant autre chose. Bear McCreary revient pour composer la musique. Pour en savoir plus, consultez le récapitulatif de GameSpot de tout ce que nous savons sur God of War Ragnarok.

