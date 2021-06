Thor: Love And Thunder a terminé le tournage, voici comment Chris Hemsworth a célébré

Alors maintenant, le tournage de Thor: Love and Thunder est terminé, mais il reste encore un long chemin à parcourir avant la fin du film. Vient maintenant le temps de la postproduction, où Love and Thunder sera monté ensemble et les effets visuels seront assemblés. Nous ne devrions pas non plus être surpris si Marvel Studios a alloué du temps pour des reprises plus tard cette année si Taika Waititi avait besoin d’un peu plus pour faire de Love and Thunder le meilleur possible. Néanmoins, l’emballage de la photographie principale est un moment qui mérite d’être célébré dans toute production cinématographique.