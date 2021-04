Thor: Love and Thunder: ce que Zeus de Russell Crowe pourrait signifier pour le MCU

De plus, nous savons que Christian Bale apparaîtra sous le nom de Gorr the God Butcher, le grand méchant de Love and Thunder. D’après ce que nous savons du personnage de Marvel, Gorr était un fervent croyant des dieux jusqu’à la mort de sa famille. Une fois qu’il a acquis des pouvoirs, il décide d’en faire sa mission dans la vie de tuer tous les dieux. Comme vous pouvez l’imaginer, Thor sera une cible majeure, mais s’il atteint vraiment cet objectif, Zeus aussi. Peut-être que si Gorr fait des vagues et tue un certain nombre de dieux, il pourrait déchaîner la fureur de Zeus.